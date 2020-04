Actores de 'High School Musical' se reunirá para ayudar a afectados por COVID-19

Estados Unidos.

El elenco original de la franquicia High School Musical, uno de los productos más rentables de la factoría Disney, se reunirá este próximo jueves 16 de abril para participar en un especial solidario organizado por la cadena ABC durante la pandemia del coronavirus en EEUU

Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel volverán a interpretar juntos la canción 'We're All In This Together' como parte de un programa que versionará algunos de los clásicos musicales de los estudios de Mickey Mouse con la ayuda de Ariana Grande, Christina Aguilera o Demi Lovato.

Este esperado reencuentro tendrá que producirse, por supuesto, recurriendo a las nuevas tecnologías, no tanto por las ocupadas agendas de los intérpretes -que también- como por garantizar las medidas de seguridad durante la actual pandemia del COVID-19.

De hechos, los fondos que se recauden se destinarán a distintas organizaciones benéficas que están proporcionando comida a familias que atraviesan un momento complicado a nivel financiero.

El elenco original de HSM se reunirá de forma virtual.

MIRA: El motivo por el que Zac Efron renunció a su físico de infarto

La gran duda hasta el último momento había sido si Zac Efron, el antiguo protagonista junto a su ex Vanessa de la historia ambientada en su instituto, estaría dispuesto a sumarse a sus antiguos compañeros de reparto.

"No conseguimos ponernos en contacto con él hasta muy tarde, pero cuando por fin lo logramos, se apuntó en seguida", ha asegurado Kenny Ortega, director de las tres películas, en declaraciones a Deadline.

"Todo el mundo dijo que sí muy rápido, y el público lo notará desde sus casas por la manera en que se han unido. Saben que se trata de una oportunidad única para animar a la gente".

'We're All In This Together' se ha convertido en una especie de himno no-oficial durante la crisis del coronavirus y ha puesto banda sonora a muchos vídeos virales en las redes sociales.

ADEMÁS: Meghan recibió ayuda de Harry mientras grababa para Disney

La idea de utilizar ese sencillo como un canto a la unidad y la colaboración surgió en un principio de la actriz Ashley Tisdale, encargada de dar vida en su momento al inolvidable personaje de Sharpay, que se grabó cantándolo en su casa durante el período de aislamiento y le dio así una segunda vida.