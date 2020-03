Amanda Bynes no tendrá la custodia de su bebé

EUA.

La actriz Amanda Bynes aseguró por medio de su abogado, que buscará tratamiento médico para sus problemas de salud mental y pidió "privacidad" a sus fans y a los medios de comunicación.



David Esquibias, abogado de Bynes, explicó en un comunicado recogido por medios estadounidenses como People la situación de una artista que a lo largo de los años ha pasado por varias crisis personales y de salud.



"Cualquier información de que Amanda sufre de adicción a las drogas o al alcohol es completamente falsa", dijo el abogado.



"Pedimos privacidad en estos momentos y que pare cualquier especulación sobre su vida personal por parte del público y los medios de comunicación para que Amanda se pueda enfocar en estar mejor", añadió.

Estas declaraciones del abogado llegan solo un día después de que Bynes y su pareja Paul Michael desvelaran en Instagram que la actriz estaba embarazada del que será su primer hijo.

De acuerdo con información de TMZ, la ex chica Disney no tendrá la custodia de su bebé cuando este nazca, debido a sus problemas mentales. Su novio, Paul Michael, y su padre compartirán la custodia del bebé.



Relación

Amanda Bynes y Paul Michael se conocieron a finales de 2019 y han pasado por varias rupturas y reconciliaciones hasta este momento, incluido un compromiso de boda anunciado en San Valentín y que, según People, había sido cancelado la semana pasada.



Por ahora, y vistas las imágenes del lunes 16-M con el anuncio del embarazo, parece que Bynes y Michael vuelven a estar juntos sentimentalmente.



Bynes, de 33 años, alcanzó el estrellato siendo muy joven en series para el público infantil y juvenil como The Amanda Show, All That o What I Like About You.



Dio el salto al cine con películas como Big Fat Liar (2002), What a Girl Wants (2003), Lovewrecked (2005), She's the Man (2006) o Hairspray (2007), pero en 2010 anunció que a sus 24 años se retiraba del mundo de la actuación.



Desde entonces ha pasado por dificultades de diverso tipo desde problemas con la ley a crisis de salud mental y de adicciones.