Lizzo se enfrenta a una contrademanda por su éxito "Truth Hurts"

Los compositores Justin Raisen, Jeremiah Raisen y Justin "Yves" Rothman presentaron una contrademanda contra Lizzo en la cual alegan que la cantante les negó darles crédito por formar parte de la escritura de su éxito "Truth Hurts", reportó Variety.

En octubre pasado, Lizzo demandó a los autores musicales, indicando que los tres no merecían ningún crédito por la canción.



En cambio, los tres escritores presentaron su respuesta ante una corte federal al alegar que "Truth Hurts" es, en sustancia, similar a "Healthy", un tema que, según ellos, cocrearon con Lizzo.

"Lizzo es una artista e intérprete talentosa que actualmente goza de una inmensa popularidad basada en una canción exitosa que no escribió sola", señaló el abogado de los tres demandantes, Lawrence Iser, en un comunicado.





"Las contrademandas que presentamos hoy buscan un juicio del tribunal para que (se diga que) la canción que ahora se llama 'Truth Hurts' se originó en el estudio de grabación en casa de Justin Raisen a partir de una colaboración entre nuestros clientes, Justin y Jeremiah Raisen e Yves Rothman junto con Lizzo y Jesse San Juan".

El defensor añadió que si el caso llega a un juicio se compartirán ahí grabaciones de sonido, videos, fotos y de más pruebas que demuestren su postura, ya que considera que sus clientes merecen su parte justa del reconocimientos e ingresos del tema de Lizzo.

De acuerdo con los documentos legales, un musicólogo encontró elementos líricos y musicales similares entre ambas canciones, y cuya letra, al inicio, es la misma.





"Los hombres que ahora reclaman un pedazo de 'Truth Hurts' no me ayudaron a escribir ninguna parte de la canción. No tenían nada que ver con la línea o cómo elegí cantarla.

"No había nadie en la sala cuando escribí 'Truth Hurts' excepto yo, Ricky Reed y mis lágrimas", escribió la artista en redes cuando se hizo pública por primera vez la controversia.