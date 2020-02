Historia, récords y cifras: 5 claves de los Óscar

20 cintas laureadas en el Óscar

2000

Belleza Americana (American Beauty)

Director: Sam Mendes

2001

Gladiador

Director: Ridley Scott

2002

Una Mente Brillante (A Beautiful Mind)

Director: Ron Howard

2003

Chicago

Director: Rob Marshall

2004

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey

Director: Peter Jackson

2005

Golpes del Destino (Million Dollar Baby)

Director: Clint Eastwood

2006

Alto Impacto (Crash)

Director: Paul Haggis

2007

Los Infiltrados (The Departed)

Director: Martin Scorsese

2008

Sin lugar Para los Débiles (No Country for Old Men)

Directores: Ethan y Joel Coen

2009

Quisiera Ser Millonario (Slumdog Millionaire)

Director: Danny Boyle

2010

Vivir al Límite (The Hurt Locker)

Director: Kathryn Bigelow

2011

El Discurso del Rey

Director: Tom Hooper

2012

El Artista

Director: Michel Hazanavicius

2013

Argo

Director: Ben Affleck

2014

12 Años Esclavo

Director: Steve McQueen

2015

Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia

Director: Alejandro G. Iñárritu

2016

En Primera Plana (Spotlight)

Director: Tom McCarthy

2017

Luz de Luna (Moonlight)

Director: Barry Jenkins

2018

La Forma del Agua

Director: Guillermo del Toro

2019

Green Book: Una Amistad Sin Fronteras

Director: Peter Farrelly