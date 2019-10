Maluma olvida a Natalia Barulich con modelo Winnie Harlow

Nueva York, EEUU.

Este martes Maluma y la estrella de las pasarelas Winnie Harlow -conocida por ser una de las pocas modelos profesionales que padece vitiligo- han sido vistos de nuevo juntos disfrutando de una cena en el restaurante latino Blend de Long Island en compañía de varios amigos.

Los dos jóvenes han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas debido a la especial amistad que parece unirles, en especial después de que salieran de fiesta juntos y se dejaran ver bailando muy acaramelados tras el concierto que el cantante colombiano ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York a principios de mes.

El cantante estaría pasando página después de poner fina a su noviazgo con la modelo y DJ Natalia Barulich, según confirmó una fuente a People en Español.

MIRA: Maluma y Natalia terminan romance entre rumores de infidelidad

Aunque el colombiano no lo ha hecho oficial, en su perfil de Instagram ya no se encuentran fotos de Natalia, mientras que ella ha dejado las últimas tomadas hace unos meses.

Los rumores acerca del nuevo romance que la estrella de la música podría haber iniciado con Winnie o de su supuesta ruptura con su novia de los últimos años chocan con las últimas declaraciones que ha realizado esta semana su madre, quien no ha tenido reparo en asegurar que Natalia le "gusta mucho" para su hijo.

"Aunque están muy chiquitos, no me los casen todavía", se ha apresurado a matizar ella en declaraciones al programa 'Suelta la Sopa'.

"Amo a los niños, me moriría [si me dieran nietos] y me encantaría, pero me parece que todavía no es el momento", ha añadido para aclarar que tampoco cree que vayan a hacerla abuela en un futuro cercano.

ADEMÁS: El antes y después de Natalia Barulich, la novia de Maluma

La ruptura entre Maluma y Natalia trascendió después que la joven fuera vista en compañía del futbolista brasileño Neymar, con quien presuntamente habría engañado al cantante.