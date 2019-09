Alann Mora sale de La Trakalosa y culpan a Edwin Luna

Ciudad de México.

Hace unos días se confirmó la salida definitiva del vocalista Alann Mora de la famosa agrupación La Trakalosa de Monterrey.

“Queremos agradecer profundamente a nuestro amigo Alann Mora por estos 4 años en la familia Trakalosa, por tu esfuerzo y por la buena vibra que siempre nos transmitías a todos”, reza el comunicado con el que la banda anunció la salida de Mora.

Después de darse a conocer la noticia, Ulises Tavares, futbolista profesional y amigo cercano de Mora, publicó un video en sus redes sociales en el que insinuó que Luna fue quien despidió a Mora del grupo; sin embargo, el deportista no mencionó nombres.

“Hola, quiero contarles que me siento muy triste y muy enojado por una noticia que me acabo de enterar, y no voy a decir nombres para que no se vayan a ofender; pero cuando tú te sientes opacado, porque esa es la palabra, opacado por algunas personas que tienen más talento que tú, que se entregan más que tú, que tienen más carisma que tú y que le echan más ganas a la profesión que tú, decides hacerlos a un lado y cortarles las alas. Qué triste que sean así”, expresó Tavares en el clip que cuenta con casi cinco mil reproducciones.

Alann Mora, por su parte, solo se limitó a agradecer a Edwin Luna por la oportunidad que le brindó al ser parte de la famosa banda.