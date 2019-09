Hermana de Louis Tomlinson murió por mezcla mortal de drogas

Reino Unido.

Seis meses después de su muerte, la causa de muerte de la hermana del ex One Direction Louis Tomlinson , Félicité, fue revelada por los forenses de Inglaterra.

Según la autopsia la joven, de 18 años, murió de una sobredosis accidental, el pasado 13 de marzo de 2019.

Según las autoridades Felicité falleció debido a una combinación fatal de drogas descrita como "la tormenta perfecta" por el forense Shirley Radcliffe, según la BBC , quien agregó que se encontraron rastros de Xanax, OxyContin y cocaína en su sistema.

Antes de su repentina muerte, Félicité, también conocida como Fizzy, trabajó como modelo e influencer con más de un millón de seguidores en Instagram.

La hermana menor del cantante Louis Tomlinson se desplomó en su departamento en Earls Court, Londres después de un paro cardíaco sospechoso.

Un amigo que acompañaba a la joven en ese momento llamó a emergencias, pero cuando estos llegaron la declararon muerta en la escena.

Solo unas semanas antes de la muerte de su hermana, Louis rindió homenaje a su difunta madre, Johannah Deakin, quien murió de leucemia el 7 de diciembre de 2016, en "Two of Us", el primer sencillo de su debut en solitario.

El cantante habló por primera vez sobre la muerte de su hermana en abril, agradeciendo a sus fanáticos por sus palabras de aliento.

"Solo quería agradecer a todos por sus adorables palabras en las últimas semanas", compartió en Twitter Louis Tomlinson, de 27 años.