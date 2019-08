Debbie Harry, de Blondie, sufrió abuso

Londres, Inglaterra.



Debbie Harry, vocalista de Blondie, reveló que sufrió una violación en los primeros días de su carrera musical.



La intérprete hizo la confesión en su libro de memorias Face It, en el que menciona que los hechos ocurrieron en Nueva York, en el departamento de su entonces novio, el guitarrista Chris Stein, cuando un ladrón entró a robar.



El extraño se llevó guitarras y una cámara fotográfica de Stein.



"Apiló las guitarras, luego me desató las manos y me dijo: '¡quítate los pantalones!'"



"Me violó. Después me dijo: 've a limpiarte'", describió la cantante de 74 años.



Harry agregó que lo que más le dolió de ese asalto, fueron las guitarras robadas.