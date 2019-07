Taylor y Ariana, favoritas a los MTV

Redacción.

Taylor Swift y Ariana Grande son las cantantes con más nominaciones para los MTV Video Music Awards 2019 con 10 cada una.Ambas compiten por el premio a video del año: Swift con You Need To Calm Down y Grande con Thank U, Next. Esos mismos temas también buscan el reconocimiento a canción del año y mejor video pop.

Los directores de los videos Lux Davis, por Thank U, Next, y Drewn Kisch, por You Need To Calm Down, buscan el galardón en la categoría de mejor dirección.

En el apartado de mejor nuevo artista destaca la nominación a Billie Eilish por el video de Bad Guy. La californiana, de 17 años, obtuvo nueve candidaturas, que incluyen artista del año. Otros nominados en este sector son Grande, Cardi B, Shawn Mendes, Halsey y los Jonas Brothers. Lady Gaga y Bradley Cooper también recibieron nominaciones por Shallow, tema de la película Nace una estrella y con el que participan en las categorías de canción del año y mejor colaboración. Por el premio al mejor artista nuevo, la española Rosalía se medirá con Ava Max, Eilish, H.E.R., Lizzo y Lil Nas X.

Este último, cuyo tema Old Town Road acaba de conseguir el récord de 16 semanas en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, consiguió ocho menciones. Entre otros candidatos latinos, Camila Cabello figura en el apartado de mejor colaboración por Señorita, con Shawn Mendes, y la banda latina CNCO aparece en la categoría artista “push” del año.

Los nominados a música latina son Anuel AA y Karol G por Secreto; Bad Bunny con Drake por Mía; Benny Blanco, Tainy, Selena Gómez y J Balvin por I Can’t Get Enough; Daddy Yankee con Snow por Con calma; Maluma por Mala mía, y nuevamente Rosalía y Balvin junto con El Guincho por Con altura.

El canal de televisión anunció también la apertura de la categoría mejor video de K-Pop. La edición 2019 de los MTV Video Music Awards se llevará a cabo el próximo 26 de agosto y contará con el comediante Sebastian Maniscalco como conductor.