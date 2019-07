Ariana Grande se sincera en entrevista

Redacción.

Ariana Grande admitió que recurrió al alcohol tras la muerte de su exnovio Mac Miller.

En una entrevista para la revista Vogue, la cantante reveló que vivió una de sus épocas más difíciles durante la grabación de su álbum Sweetener, pues, además del fallecimiento de su expareja, también había enfrentado el trauma que le dejaron las explosiones que ocurrieron después de un concierto suyo en Manchester.

“Si soy completamente honesta, no recuerdo esos meses de mi vida. Estaba tan borracha y tan triste. Realmente no recuerdo cómo empezó o cómo terminó, o cómo es que de repente había 10 canciones en el tablero”, compartió la intérprete de 26 años.

“Mac era la mejor persona de todos los tiempos y no merecía los demonios que tenía... Ahora que se ha ido, el dolor lo abarca todo. No tienes ni idea de todas las veces que le advertí que algo así podía sucederle o que discutí con él por esa misma razón durante muchos años de nuestra amistad y noviazgo.Nadie estuvo presente durante todos esos años de lucha y de trabajo ni presenció todo el amor y el cansancio que conllevaron, así que no tienen derecho ni a mencionarlo”, dijo sobre cómo se esforzó por ayudar a Miller (26), quien murió el 7 de septiembre de 2018 a causa de una sobredosis.

Entretítulo. Dentro de la plática que sostuvo con la famosa edición y donde posa con un vestido negro de tirantes de Dior, un sombrero de ala lancha y acompañada por su perro Toulouse, la joven recordó el intenso romance que tuvo con el comediante Pete Davidson (25), con quien se involucró tras el fin de su noviazgo con Mac, se comprometió en matrimonio y terminó luego de la muerte de Miller.

“Era todo tan frívolo, divertido, alocado y poco realista... y me enamoré de él (Pete), aunque no le conociera realmente. Fue una distracción maravillosa. En la vida real soy como una niña pequeña y él era un alma vieja, un artista que había pasado por un montón de cosas”, apuntó.