Belinda rompe el silencio sobre rumores de romance con Lupillo Rivera

Belinda rompió el silencio después que una fuente asegurara que ella y el cantante Lupillo Rivera, quien es su compañero en La Voz México, tuvieran un romance.

Según dijo un informante anónimo a Peolple en Español la cantante, de 29 años, tenía más que una amistad con el intérprete, de 47, quien está en proceso de divorcio de Mayeli Alonso.

"Los cantantes tienen una relación de más de dos meses. “Lupillo y Belinda están juntos”, aseguró la fuente. “Llegan [a las grabaciones juntos], se van juntos y ella siempre que tiene un descanso pasa tiempo en el camerino de Lupillo”, aseguró la fuente al mencionado portal.

Además menciona que la relación es tan intensa que el hermano de la fallecida Jenni Rivera ya se habría tatuado el rostro de Belinda en el brazo.

Pero la cantante negó dichas declaraciones al mismo medio.

"Dijeron (que tengo un romance) con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa. Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto", aseguró e ironizó "Mañana me van a inventar (un romance) con Yahir o Ricardo Montaner (los otros coaches en La Voz). Siempre que me ven trabajando con alguien están estos rumores."

Sobre los rumores de que Lupillo, 18 años mayor que ella, estuviera con ella durante las grabaciones del video que hizo junto a los Ángeles Azules, Belinda respondió tajantemente "Nada de nada. Lupillo no estuvo conmigo."

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado sobre el supuesto romance que Belinda niega y resalta que lo único que la une a Lupillo es una linda amistad.

La joven recién terminó su romance con el cirujano Ben Talei, relación que había negado hasta que alguien filtró las fotografías de la pareja en su cuenta de Instagram el pasado 01 de mayo.

En su momento Danna Vázquez, representante de Belinda, explicó que Talei hackeó la cuenta de la cantante e hizo las publicaciones después de que ella terminara la relación.

En una entrevista en mayo Belinda dijo que estaba soltera y feliz.

"No tengo pareja. Estoy feliz, estoy con mucho trabajo y eso es lo único que puedo decir. Trabajando muchísimo y estoy enamorada de mi trabajo solamente, enamorada de mis fans, de mi familia y esa es mi prioridad", expresó en entrevista con Nelssie Carrillo.