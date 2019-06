“Madame X”, el crisol musical de Madonna

París, Francia.

Para llegar a Madame X, alter ego que presenta en su décimo cuarto álbum de estudio, Madonna hizo una inspección profunda en todas las mujeres que ella ha sido y ha conocido.

“Madame X son todas las personas que he mencionado en mi vida, en esta historia, incluso mujeres con las que he estado o con las que siento que he tenido una conexión en la psique. Amo la idea de ser estudiante, maestra, he aprendido a montar a caballo, a bailar cha cha cha. Me gusta la idea de ser espiada de forma secreta, de cambiar mis identidades, me gusta la idea de confundir a la gente, de generar debate, de transformarme en alguien inesperado”, comentó la diva, vía remota desde Londres, en entrevista exclusiva.

La llamada “Reina del Pop” acaba de estrenar el disco que se situó en su primer fin de semana en el Top 10 de Billboard y iTunes en más de 40 países.

60 años va a cumplir la artista el próximo 16 de agosto. Ella también es compositora, actriz y empresaria. Su carrera la inició en 1979

Coproducido por el francés Mirwais, su viejo colaborador, incluye una amplia variedad de estilos mezclados, que van de la electrónica y el fado al dance y al pop.

“Hay una expresión que dice: ‘El hambre es la mejor salsa’. Cuando estaba viviendo en Lisboa tenía hambre por conexión con otros humanos, por creatividad, algo más que la vida casera que estaba viviendo. Me reté y todo esto vino hacia mí. Si no hubiera estado ahí, no hubiera sucedido; si no hubiera tenido esas decisiones, no habría sucedido nada”, dijo la estrella de 60 años.

Opinión. En Batuka, colaboró con su hijo David Banda; en Killers Who Are Partying, reflexiona sobre las injusticias sociales; y en Extreme Occident y en I Don’t Search I Find, retoma sus raíces pop.

Como tantas otras líderes en su sector, Madonna se considera una mujer que ha tenido que luchar el doble por conseguirse su lugar, y aunque no se queja, cree que es necesario decirlo.

“Las mujeres tenemos que luchar mucho más, hay que estar dispuestas a arriesgar la vida para hacer un cambio en el mundo, y así se marca el camino. Es bello, pero es largo y difícil.

Se une a Maluma por tercera vez Colombia. Fue en abril cuando Madonna presentó “Medellín” junto a Maluma, una propuesta con ritmos latinos y frases en español, cuyo estreno mundial se hizo a través del canal MTV. El mes pasado presentaron “Soltera” en el nuevo disco de él titulado “11:11” y este sábado ella se encargó de presentarse a sus seguidores de una nueva colaboración: “Bitch I´m Loca”.

Convencida de que el mundo está cambiando paulatinamente, pero que aún hacen falta muchos caminos por andar y luchar por ganar, aseguró que para la mujer su principal arma de triunfo es la educación y la información.

“La educación lo es todo, el conocimiento es poder, saber nos hace ricos. Si las mujeres en países islámicos fueran educadas y leyeran y escribieran, conocerían, podrían entender el árabe, y sabrían que sus derechos existen. Estos dicen que la mujer puede tener propiedades, puede tener un trabajo, puede escoger un esposo, una mujer tiene derechos en el Corán. Pero si una mujer no lo lee y no lo sabe...”, meditó.