Gabriel Soto desata escándalo tras enviar un mensaje a Geraldine Bazán

Redacción.



El actor Gabriel Soto vuelve a estar en el ojo del huracán, después de un comentario que habría hecho a una publicación de su exesposa Geraldine Bazán, en redes sociales.



Después de que todo parecía ir en calma, un nuevo escándalo ha tomado fuerza, aunque en esta ocasión, fueron los fans de Bazán que lo han desatado.



La actriz mexicana colgó en su cuenta de Instagram, una foto en la que sale abrazando a una de sus hijas acompañado de un mensaje lleno de nostalgia.



Lea más: La Doctora Polo provoca furor en Instagram al posar en bikini a sus 60 años



Geraldine explica que está fuera de México filmando una película y eso la ha llevado al sacrificio de sapararse de sus pequeñas.



"Me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro. Vale la pena. Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más", expresó.







Después de su posteo, Gabriel Soto escribió sobre la publicación y aunque después eliminó el mensaje, ya había sido capturado y desató una guerra en redes.



"Cómo sacrificio, si la elección de trabajar es tuya. Porque necesidad ninguna, yo pago todo para ellas y para ti", habría escrito Soto.







Los fans de Bazán explotaron contra Soto y lo tildaron de machista, desatando tremenda controversia con los defensores del actor.



Gabriel Soto no se pronunció después de la controversia, se limitó a colgar una foto junto a sus hijas en Instagram.



"Como cuando tienes que ir al gym pero algo te detiene", escribió junto a la foto.