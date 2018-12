Kevin Spacey aparece como Frank Underwood para defenderse de acusaciones por abuso sexual

Estados Unidos.

El actor Kevin Spacey compartió un video donde caracterizando a su extinto personaje de House of Cards, Frank Underwood, parece referirse a todas las acusaciones de abuso sexual en su contra.

A través de sus redes sociales el oscarizado compartió el clip "Let me be Frank", 'Déjame Ser Franco', haciendo juego de palabras con el nombre de su rol.

En este Spacey, que enfrenta cargos por presunta agresión sexual a varios, adopta su conocido monólogo en la serie mirando a la cámara, defendiéndose tanto de las acusaciones en su contra como criticando el final de la última temporada de la aclamada de Netflix.

"Sé lo que quieres. Oh, claro, pueden haber tratado de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, es demasiado poderoso y, después de todo, compartimos todo, tú y yo. Te conté mis secretos más profundos y oscuros. Te mostré exactamente lo que las personas son capaces de hacer. Te sorprendí con mi honestidad, pero sobre todo te desafié y te hice pensar. Y confiaste en mí aunque sabías que no debías. Así que no hemos terminado, no importa lo que diga nadie. Y además, Sé lo que quieres: me quieres de vuelta.",dice Spacey interpretando a Underwood en el video. "

Spacey continúa, "Por supuesto, algunos lo creen todo y han estado esperando con gran expectativa para escucharme confesarlo todo. Solo se mueren por escucharme decir que todo es verdad y obtuve lo que merecía. ¿No sería eso fácil? ", dice el actor cuya carrera se vio enterrada después que un joven lo acusara de presunta agresión sexual a finales de 2017.

"Si todo fuera tan sencillo… Pero tanto ustedes como yo sabemos que no es tan sencillo, ni en la política, ni en la vida. ¿Pero ustedes no creerían lo peor sin tener pruebas, no? No se apurarían a juzgar sin conocer los hechos, cierto? ¿O ya lo hicieron? No, ustedes, no. Ustedes son más inteligentes que eso", expresa el actor de manera provocadora.

Spacey reconoce que la gente lo acusará por "ser irrespetuoso" por "no seguir las reglas", pero señala que "nunca lo hizo" y "a ti te encantó".

"A pesar de todo las especulaciones,los titulares de la acusación sin una prueba, a pesar de todo, a pesar de mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien y mi confianza crece cada día y pronto sabrás la verdad", agrega el actor cuyo personaje fue eliminado de House of Cards en la sexta temporada debido a las acusaciones de abuso sexual.

Spacey luego se detiene y se pone el anillo de Underwood a pesar de que supuestamente está enterrado con él.

"Ahora que lo pienso, nunca me vieron morir, ¿verdad?" pregunta después de una larga pausa. Luego se pone el anillo y finaliza diciendo, "Las conclusiones pueden ser tan engañosas. ¿Me extrañan?"

El video se publica en medio de nuevas acusaciones de agresión sexual contra un adolescente,informó este lunes el diario The Boston Globe.

Spacey fue acusado por primera vez en octubre de 2017 por parte del actor Anthony Rapp quien denunció que Spacey trató de agredirlo sexualmente cuando era menor de edad.

El ganador del Óscar dijo no recordar dicha situación y aprovechó el momento para revelar que era gay para así desviar la atención, pero a cambio recibió la condena pública.

Desde ese momento fue excluido de la serie House of Cards, que protagonizaba junto a Robin Wright, además de ser completamente eliminado de la cinta All the Money in the World, donde el actor Christopher Plummer lo reemplazó.