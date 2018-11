Paulina Rubio explica momento "we love you Donald Trump"

Ciudad de México, México.

La cantante mexicana Paulina Rubio explicó por qué gritó "we love you Donald Trump” (te amamos Donald Trump), durante un concierto en Los Ángeles.

Ante la polémica suscitada por el video de la Chica Dorada donde parece expresar su simpatía hacía el presidente de los Estados Unidos, la estrella decidió aclarar las cosas.

En un breve mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter Paulina escribió "“A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado. Gracias LA por esa noche!”.

El momento fue captado durante un concierto de la cantante en The Forum en Los Ángeles, como parte del evento 'K-Love Live: Las Que Mandan’.

“Qué gusto, qué honor. Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche. ¿Estamos listas? ¡Arriba las mujeres, arriba las que mandan! Donald Trump nos gustas, te amamos Donald Trump . ¡Las mujeres mandan, chicas! y en California desde antes, desde ahora y con todo mi cariño y con todo mi amor, ¡arriba los latinos del mundo!”, dijo la intérprete de "Ese hombre es mío" sobre el escenario.

Las palabras de la estrella dejaron al público desconcertado y provocó todo tipo de reacciones desde aplausos, risas y abucheos.

Después del evento, durante una entrevista que ofreció a la estación K-Love, Paulina Rubio aclaró que lo había dicho de manera sarcástica, pero el daño estaba hecho.