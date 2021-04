Rescatan a hermanitos de 5 y 6 años que fueron abandonados en frontera de EEUU y México

Los Ángeles.



Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos rescataron a dos hermanitos de 5 y 6 años que fueron dejados por traficantes de personas en una zona rocosa de la frontera entre California (EEUU) y México, informó la agencia este martes.



El hecho ocurrió el lunes aproximadamente a las tres de la tarde, hora local de California, cuando los agentes de CBP vieron a un hombre y una mujer caminando con los dos pequeños de la mano en la zona de Jacumba, California.



En esa área la valla metálica en la frontera es interrumpida por grandes rocas y la ladera de una montaña. Los dos traficantes dejaron a los niños en las rocas y salieron huyendo hacia territorio mexicano, detalló el comunicado de CBP.





Los oficiales llegaron al área y rescataron a los dos pequeños, un niño de seis años y una niña de cinco, que no pudieron comunicarse con los agentes excepto para dar sus nombres.



Los menores fueron transportados a una estación cercana de CBP para su atención y procesamiento. En ese lugar los niños entregaron a los agentes una nota escrita a mano que tenía el nombre y el número de teléfono de la madre.



Los hermanitos también tenían el nombre y los números de teléfono de su madre escritos con un marcador en sus antebrazos, añadió CBP.



Los agentes se comunicaron con la madre y pudieron obtener información adicional sobre los niños, que fueron procesados y puestos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).



El rescate de los dos pequeños se da una semana después de que se revelara un video de CBP en el que se ve cuando un hombre deja caer a dos niñas de origen ecuatoriano, de 3 y 5 años, desde lo alto del muro fronterizo, que mide 14 pies de altura (4,2 metros). Las niñas fueron rescatadas por agentes fronterizos.



El pasado sábado también se filtró el video de un niño que pedía ayuda en una zona del sur de Texas. En el video el niño, de unos 10 años, dice que "venía con un grupo... y al final me dejaron botado y venía a pedir auxilio".



"Es inconcebible que alguien abandone a estos niños pequeños. Los responsables de eventos de contrabando como este serán procesados agresivamente", advirtió el jefe de CBP de San Diego, California, Aaron Heitke.



La Administración del presidente Joe Biden se encuentra ante una avalancha de menores migrantes no acompañados. Según los datos más recientes hay 4.231 niños bajo la custodia de CBP y 15.193 bajo el cuidado de HHS.