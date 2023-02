Netflix lanza primer vistazo del live action de One Piece

Netflix ha compartido un primer vistazo a Monkey D. Luffy y el resto de la banda pirata del Sombrero de Paja en la serie de imagen real de One Piece, la cual llegará a lo largo de este año.

Después de varios intentos que no han terminado de cuajar, Netflix vuelve a intentar adaptar una serie de anime lanzándose de cabeza a por una de las más icónicas: One Piece.

Basado en el manga de Eiichirô Oda (el cual poco a poco se va aproximando a su final), la trama de One Piece cuenta la historia de Monkey D. Luffy, un joven que sueña con ser el próximo Rey de los Piratas y que por accidente se come una fruta demoníaca conocida como Gomu Gomu no Mi, la cual le convierte en un hombre de goma con el inconveniente de debilitarse con el agua de mar y no poder nadar.