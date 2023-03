Acusan a Jenna Ortega de tóxica dentro y fuera de la pantalla

La polémica inició cuando Jenna Ortega, protagonista de la famosa serie de Netflix, Merlina, fue entrevistada para el podcast Armchair Expert, donde la joven actriz externó una serie de críticas hacia la serie y su trama.

Ortega no sólo destrozó el argumento de Merlina también señaló que no se sentía orgullosa de ser parte del programa.

“Cuando me inscribí en el programa por primera vez, no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscuro. No sabía cuál era el tono, o cómo sonaría la partitura. Todo lo que hace Merlina, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje”, dijo en el podcast.

“Hubo momentos en ese set en los que incluso me volví casi poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar de línea”, confesó también Ortega.

Ante estas sorprendentes declaraciones, el productor de la serie Steven S. DeKnight, decidió dar su opinión al respecto por medio de su cuenta oficial de Twitter. La calificó de inmadura, consentida y poco profesional.

En su post aseguró que él es una persona abierta al diálogo, siempre escucha las opiniones de los actores con respecto a sus personajes.

“Me encanta hablar con los actores sobre sus líneas/historias. Pero por la naturaleza, no tienen la imagen completa (en la televisión) de hacia dónde se dirige la historia y por qué se necesitan algunas líneas para que todo tenga sentido”, explica.

“Ella es joven, así que tal vez no sabe nada mejor (pero debería). También debería preguntarse cómo se sentiría si los showrunners dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue y se negaron a interpretar el material. Me encanta su trabajo, pero la vida es demasiado corta para tratar con gente así en el negocio”, dijo DeKnight.

La actriz no ha comentado aún sobre las declaraciones del renombrado productor. Los fans reaccionaron sorprendidos por la polémica.

Por lo pronto esperan ansiosos el estreno de la segunda temporada de Merlina en Netflix. La primera temporada acumuló 341.230.000 horas de visualización y se vio en más de 50 millones de hogares.