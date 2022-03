Disney no estrenará sus películas en Rusia por la invasión de Ucrania

The Walt Disney Company comunicó este lunes que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania.

“Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima ‘Turning Red’ de Pixar”, dijo la compañía en un comunicado.

La empresa añadió que “tomará futuras decisiones comerciales” conforme evolucione la situación y aseguró que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras.

Aún así, Disney no aclaró cuánto durará la medida y si seguirá vigente cuando llegue la fecha de lanzamiento de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, una cinta de Marvel prevista para el 6 de mayo.