Hondureña cautiva con creativas y elegantes tablas de queso

María Eugenia Mejía, es fiel creyente de que juntarse entre amigos es una excelente oportunidad para disfrutar de sabores nuevos y experiencias especialmente si se trata de una tabla gourmet de quesos y jamones elaborada con elegancia y creatividad.

El impacto del Covid-19 en Honduras obligó a muchas personas a tomar sus propias medidas de seguridad y quedar en casa, lo que como en el resto de la región y el mundo significó nuevas rutinas diarias y de consumo, así como crear nuevas fuentes de ingresos como es el caso de la emprendedora hondureña María Eugenia.

En 2020, en medio de tanta incertidumbre por la pandemia, María Eugenia montó su emprendimiento de tablas de queso al cual llamo “Mhagushn”, negocio que hoy le ha dado mucho éxito según contó la hondureña.

“La pandemia nos golpeó y tomé la decisión de emprender con tablas de queso, en este momento es a lo que me he dedicado y el mercado me ha aceptado bastante bien, me ha podido posicionar y he seguido creciendo”, dijo la emprendedora.