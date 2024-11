Destacan historias de icónicas emprendedoras hondureñas

Mabelly León, fundadora de BONITO Papelería, emprendió con un claro propósito: “Crear un espacio que inspire a otros a ser creativos y a disfrutar de los pequeños momentos”.

A través de sus libretas y productos personalizados, Mabelly ha logrado que sus clientes no solo adquieran un producto, sino que vivan una experiencia única.

Aunque enfrentó desafíos iniciales y llegó a dudar de su idea, la conexión con Mujeres Adelante y el apoyo que recibió del programa, le devolvieron la confianza para seguir adelante.

“Desde que me uní a Mujeres Adelante, he visto cómo mi comunidad y alcance crecen cada día, y eso me llena de orgullo,” comentó Mabelly.