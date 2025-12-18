Salvador Nasralla exige el inicio del escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, afirmó este jueves que existen 2.793 urnas cuyos votos aún no han sido sumados al conteo oficial, en medio de la incertidumbre electoral, a pocas horas de que inicie el escrutinio especial. Según las estimaciones de Nasralla, alrededor de 500.000 sufragios podrían incidir de manera determinante en el resultado final de las elecciones generales. "Hay dos mil setecientas noventa y tres urnas cuyos votos no están sumados en los resultados que ustedes saben en este momento favorecen al Partido Nacional por cuarenta y dos mil votos de diferencia. No están sumadas y eso representa quinientos mil votos", declaró Nasralla.

El aspirante liberal señaló que este viernes se alcanzó un "acuerdo de caballeros" entre representantes de las fuerzas políticas involucradas, mediante el cual se permitiría avanzar en el escrutinio especial. Nasralla indicó que giró instrucciones para que el personal de su partido se presentara desde las 7:00 de la mañana, con el objetivo de iniciar el escrutinio especial de las 2.793 actas pendientes. Posteriormente, añadió, deberá procederse con la revisión de otras 7.795 actas que presentan inconsistencias, una cifra que corrigió respecto a declaraciones previas.

Todos los representantes liberales acreditados para el escrutinio especial, a cumplir el mandato que les dio el Partido Liberal de Honduras @Oficial_PLH pic.twitter.com/dpXcT634IW — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 18, 2025

De acuerdo con el candidato liberal, de esas 7.795 actas, más de seis mil presentan inconsistencias relacionadas con fallas en el sistema biométrico, lo que obligaría a que pasen a escrutinio especial. En ese contexto, sostuvo que es necesaria la participación de Cosette López, representante del Partido Nacional, y Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). "Ya hay un acuerdo para que la Comisión del Partido Nacional hable con Cosette López y nosotros con Ana Paola Hall. Esto no es un favor, es algo legal", subrayó Nasralla, quien advirtió que oponerse a la revisión de dichas actas sería actuar en contra de la democracia.

El presidenciable también explicó que el sistema ICR es un mecanismo de inteligencia artificial que clasifica las actas según estén correctas o presenten inconsistencias, y reiteró que las 2.793 actas aún no contabilizadas deben ser incluidas en el conteo que se divulga tanto en los medios de comunicación como en el sitio oficial del CNE.

Panorama electoral