Jorge Cálix a Xiomara Castro: "Nadie le va a dar golpe de Estado a su mal gobierno"

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado liberal Jorge Cálix respondió este martes a las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, quien alertó sobre un supuesto golpe de Estado, y la acusó de no reconocer la voluntad popular expresada en las urnas y de difundir advertencias infundadas sobre supuestos intentos de derrocamiento. A través de su cuenta en la red social X, Cálix aseguró que el actual gobierno ya fue "castigado en las urnas", al no alcanzar ni el 20 % de los votos, y afirmó que "nadie le va a dar golpe a su mal gobierno", señalando que la derrota electoral es el mensaje más claro de la ciudadanía.

En su mensaje, el parlamentario también recordó los hechos ocurridos el 21 de enero de 2022, cuando, según él, se produjo un quiebre al poder legislativo. "No le luce hablar de golpes de Estado cuando usted ejecutó un golpe al poder legislativo", escribió, calificando a la mandataria como "una golpista más" por, a su juicio, desconocer los resultados electorales.

Además, Cálix advirtió que el partido oficialista se ha convertido en una fuerza minoritaria y pidió no obstaculizar el proceso democrático. "No juegue con fuego, presidenta", expresó, al tiempo que señaló que ni la presidenta ni su partido deben impedir la transición de poder. Finalmente, sostuvo que el próximo 27 de enero de 2026 debe asumir el nuevo presidente que será declarado en los próximos días por el Consejo Nacional Electoral (CNE), subrayando que ese proceso debe respetarse conforme a la voluntad popular.