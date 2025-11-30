Salvador Nasralla ejerce su voto en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Nasralla, quien se convirtió en el segundo candidato en votar, ya que la primera en hacerlo fue Rixi Moncada , llegó acompañado de su esposa, Iroshka Elvir , y de miembros del Partido Liberal , saludando a simpatizantes, votantes y medios de comunicación presentes en el lugar.

El candidato a la presidencia por el Partido Liberal , Salvador Nasralla, acudió este domingo a la escuela República Honduras, en la colonia Alameda, de Tegucigalpa , para emitir su sufragio en el marco de las elecciones generales 2025.

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal.

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares. Se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.