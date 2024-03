Gane su destino a Río de Janeiro con Supermercados La Colonia

Los clientes de la zona norte podrán participar en el fabuloso sorteo para ganar un viaje todo incluido a Río de Janeiro para dos personas. Además, de ganar uno de los cinco viajes todo incluido para dos personas a Roatán, un destino paradisíaco que no querrás perderte.

¿Está listo para vivir una experiencia única en este verano? Si no está preparado, no se preocupe y déjelo todo en manos de Supermercado La Colonia que le regala los viajes de sus sueños con la espectacular promoción: “GANA TU DESTINO RÍO DE JANEIRO CON SUPERMERCADOS LA COLONIA” .

“En Supermercado La Colonia sabemos que el verano se disfruta mejor cuando ahorras y ganas, por eso te traemos esta increíble promoción. No pierdas la oportunidad de participar y hacer tus sueños de viaje realidad, ya sea en las bellas playas de Río de Janeiro, Brasil, así como en la paradisíaca isla de Roatán; además de tener la oportunidad de ganar al instante otros espectaculares premios para disfrutar en familia del verano”, expresó Miguel Vargas, coordinador de Mercado de Supermercados La Colonia en la zona norte .

“En este 2024 continuamos con nuestro compromiso de ser la cadena líder en ofertas y promociones, llevando campañas trasparentes que premian la fidelidad de nuestros clientes en las 25 tiendas en la zona de Supermercados La Colonia, invitamos a los clientes desde ya a solicitar, llenar y depositar sus cupones porque su próximo destino puede estar en Brasil”, concluyó.

Agradecimiento especial a las más de 40 marcas patrocinadoras que se han sumado a esta promoción:Banco Ficohsa, Barena, Sprite, Norteño, Delicia y Castillo del Roble, Maggi, Nido, Pepsi, Fly Out, Max, Encanto, Biofoam, Nature Pac, Adrenaline Rush, Lipton, El Porteño, Zumo, La Carreta, Purina, Club Social , Rojitos, Pinol, Cloralex, Cariñoso, Babysec, Off!, Tsebaoth, Magia Blanca, Saba, Dos Pinos, Roma, Quaker, Pozuelo, Ceteco, Nestum, Nescafé, Juicy Fruits, Frutos de Copán, Bacardí, Limpiox, La Costeña, Ahorro Max, Essential Everyday, Selecta Fresh, Windmill, Hollandia, Premier Value, Panamei, Ron Abuelo, Cortez, La Parmiguiana.