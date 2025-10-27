Fundación Ficohsa y Supermercados La Colonia reinauguran el Centro Edu. David Corea en Talanga

Talanga.

En el marco de su 27 aniversario, Fundación Ficohsa reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo integral de las comunidades hondureñas con la inauguración y rehabilitación del Centro Educativo David Corea en Talanga. Este nuevo espacio, que se convierte en el centro número 146 apadrinado por la Fundación, forma parte del programa “Educando Nuestro Futuro”, una iniciativa que va más allá de la mejora de infraestructura, al promover entornos seguros, inclusivos y motivadores que fomentan el desarrollo académico, emocional y social de la niñez.

Este importante logro fue posible gracias a la alianza entre Fundación Ficohsa y los clientes de Supermercados La Colonia, quienes, mediante el programa “Dar para Educar”, realizan donaciones voluntarias destinadas a proyectos educativos y de desarrollo comunitario en distintas ciudades del país, incluyendo Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, Choluteca, Juticalpa, Danlí, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, Yoro y ahora Talanga. A través de esta colaboración, más de 15,600 niños y niñas han recibido apoyo integral que abarca desde merienda escolar diaria, útiles y materiales educativos, hasta mejoras en la infraestructura y capacitación constante a docentes. Con esta nueva rehabilitación, ya suman 20 los centros educativos fortalecidos bajo esta alianza solidaria. Con la inauguración del Centro Educativo David Corea, se beneficiarán directamente más de 68 estudiantes, 3 docentes y cerca de 340 miembros de la comunidad. Este proyecto reafirma el modelo colaborativo de Fundación Ficohsa, basado en la articulación con la Secretaría de Educación, las comunidades locales, padres de familia, líderes comunitarios y voluntarios corporativos, garantizando así la sostenibilidad y el impacto positivo de sus iniciativas a largo plazo.

"En la celebración de nuestros 27 años, reafirmamos que Fundación Ficohsa continúa firme en su compromiso con la educación como pilar esencial para el desarrollo sostenible de las comunidades hondureñas. Más que construir infraestructura, trabajamos para abrir puertas de oportunidad y brindar esperanza a miles de niños y niñas, para que puedan crecer en ambientes que promuevan su aprendizaje y bienestar", comentó Juan Carlos Atala, presidente de Fundación Ficohsa. Por su parte, Harold Lovo, gerente de mercadeo de Supermercados La Colonia, comentó: "este nuevo centro representa mucho más que una obra; es el reflejo del corazón solidario de miles de clientes que, día a día, dicen 'sí' a la educación al donar voluntariamente. Gracias a su generosidad y confianza, hoy celebramos la apertura del centro número 20, un logro que reafirma el compromiso de Supermercados La Colonia con el desarrollo del país y con el futuro de la niñez hondureña. Nos llena de orgullo saber que, junto a nuestros clientes, estamos haciendo realidad el sueño de muchas familias que ahora cuentan con un espacio adecuado donde sus hijos pueden aprender, crecer y construir un mejor mañana."