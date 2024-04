DO// McCann Honduras fortalece su cultura organizacional

El evento contó con conferencistas de primera, diferentes ponencias con contenido informativo y de alto impacto para fortalecer los principios en el trabajo, así mismo se realizaron diversas actividades de integración que permitieron a los colaboradores compartir de manera dinámica y divertida.

Coraje, amabilidad y ambición son los valores que definen al equipo de DO// McCann Honduras, mismos que también están alineados a su estrategia de negocio, caracterizado por su sólida contribución a sus clientes en jugar un rol significativo en la vida de las personas.

En el marco del Team Building 2024 se rindió homenaje a uno de los colaboradores de mayor trayectoria en la compañía, Claudio Hernández, quien recientemente llegó a los 30 años de servicio. Sin duda la empresa construye marcas, pero también fuertes lazos de compromiso y lealtad, comentó el homenajeado al finalizar la jornada.

La forma de trabajar de Do// McCann Honduras está cimentada en la acción oportuna del trabajo, agilidad, compromiso y el hacer productivo, sencillo, acertado, con crecimiento determinado y positivo para nuestros clientes, proporcionando soluciones de Marketing que transforman, y hacen crecer sus negocios, comentó Marvin Duron, Director Ejecutivo de Do McCann Honduras.

McCann sigue apuntando a la constante búsqueda de tendencias, y de brindar a los clientes modernos y socios estratégicos productos de vanguardia, Do //McCann Honduras ha estado en permanente innovación, haciendo las cosas de manera Significativa, Simple y Rentable, (Do It Meaningful, Do It Simple, Do It Profitable.