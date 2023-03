Conferencistas de gran prestigio estarán presente en la ConstruExpo 2023

El patrocinador Platinum es Banco Atlántida. También patrocinan : FEFASA, ALUTECH, ACEROS DE GUATEMALA, Building Supply, Banco del País, Arista, Camara de Comercio de San Pedro Sula, BCIE, La Prensa, TVC, Hábitat para la Humanidad, ForAgi, Despensa Ferretera, UNITEC, Pintura Sur, Ledstore, Hoepoe, FEYCO, LADESA, SOGESA, REDMIL, PARSEMA, US Army Corps of Engineers, UPI, KNUF, Playcem, DURALCO, Ensamble y Techos y Mexico, HIDROMAQ.

Programa de conferencias y charlas técnicas

Miércoles 8 de marzo

Conferencia

United State Army Corps of Engineers (USACE)

Conferencista: Maj. Ian Mcbride

Conferencia magistral: Integrated Water Resource Mangement

Horario: 7:00 pm - 7:50 pm

Jueves 9 de marzo

Charlas técnicas

Empresa: Knauf Charla: Envolvente y alto desempeño en la construcción moderna

Horario: 3:00 pm - 4:00 pm

Empresa: FEFASA

Charla: Uso y ventajas de malla electrosoldada

Horario: 6:00 pm

Empresa: Building Supply

Expositor: Sebastian Fritsch, Gerente de Exportación, 6 años en materiales para la construcción, más 10 años en la industria del recubrimiento

Charla: Eficiencia térmica en construcción vertical a través de aislamientos

Horario: 7:00 pm

Conferencias

UPI (Universidad Politécnica de Ingeniería)Conferencista: Ing. Luis Eveline

Conferencia: Programa Nacional de Construcciones de Represas de Tierra

Horario: 2:00 pm - 3:00 pm

Plycem

Horario: 5:00 pm. - 6:00 pm.

LADESA

Conferencista: Ing. Jorge Avilés

Conferencia: Despegando soluciones

Horario: 6:00 pm - 7:00 pm

Viernes 10 de marzo

Charlas técnicas

Pinturas Sur

Expositor: Arq. Dian Tercero, Asesora Técnica de línea arquitectónica de GSQ Honduras.

Charla: Sistema Constructivo MKS

Horario: 5:00 pm - 6:00 pm

Conferencias

Hábitat para La Humanidad

Conferencista: Lic. Alberto Benítez Salem Conferencia: Viviendas Social Vertical

Horario: 9:00 pm - 9: 50 pm

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Conferencista: Lic. Elán Tábora

Conferencia magistral: Distintas opciones de financiamiento que el BCIE ofrece

Horario: 10:00 am - 11:00 am

Arista

Conferencista: Alan Michelen, Director Regional de Estrategia Arista Well App

Conferencia: Certificación Well: Creando una cultura de bienestar en el espacio de trabajo

Horario: 10:00 am - 11:00 am

AG (Aceros de Guatemala)

Conferencista: Francisco Valladares, Gerente de Ventas

Conferencia: Tubería AG, nuevo portafolio de productos con calidad de primera

Horario: 6:00 pm. - 7:00 pm.

Sábado 11 de marzo

Charlas técnicas

Knauf

Charla: Sistemas de sonido y acústica en los ambientes de la construcción

Horario: 4:00 pm - 5:00 pm