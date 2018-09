El aceite de oliva extra virgen protege contra el cáncer de mama

Unas cuatro cucharadas de aceite de oliva extra virgen como la marca Olitalia, pueden reducir hasta un 66% el riesgo de sufrir cáncer de mama, enfermedad que diagnostica a unas 1,500 mujeres hondureñas cada año.



Este es el hallazgo que reveló un estudio hecho por científicos europeos tras analizar a 5,000 mujeres durante un periodo de 5 años.



El aceite de oliva extra virgen Olitalia, obtenido por un proceso en frio a una temperatura controlada entre 16°-18°C y envasado en una botella de vidrio oscuro, mantiene intacto el alto contenido de polifenoles y vitamina E, que son necesarios para contrarrestar la formación de células cancerosas.



Cada incremento del 5% de aceite de oliva extra virgen en tu dieta diaria reduce el riesgo de padecer de cáncer de seno en un 28%.



Nada mal para luchar contra un padecimiento que en el 2015 figuró como el segundo tumor más común entre las hondureñas, solo superado por el cáncer uterino.



La investigación, divulgada por la revista JAMA Internal Medicine (Journal of the American Medical Association), es respaldada por científicos de la Universidad de Navarra. La autora principal del estudio, Estefanía Toledo, sostiene que añadir este aceite a la dieta diaria puede aportar otros beneficios como la prevención de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y obesidad.



Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron mujeres de diferentes partes del Mediterráneo.



Las participantes fueron sometidas a un estricto control bioquímico de la ingesta de alimentos. También se les aplicaron pruebas al azar para medir ácidos grasos en sangre y marcadores en orina. Las voluntarias que siguieron la dieta con el aceite extra virgen tuvieron una menor incidencia de tumor de seno.



Solo el 50 % de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama logran sobrevivir esta terrible enfermedad.



Los autores del estudio destacan que los efectos antitumorales solo se encuentran en el aceite de oliva extra virgen y no en el aceite refinado.



Recomendaciones: los médicos reiteran la importancia de no fumar, hacer ejercicio regularmente y consumir una dieta rica en aceite de oliva extra virgen.



Úsalo en tus ensaladas, ceviches, sopas y frituras.