En casas abandonadas invierten L781 millones

Debido a una serie de irregularidades sobre la creación de la UCP, el Ministerio Público (MP) comenzó una investigación, no obstante, las obras han quedado inconclusas; las casas hechas se están deteriorando, muchos materiales se han arruinado y lo más doloroso es el sufrimiento de la gente.

Mientras los funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se esmeran en revivir el perjudicial proyecto de Ciudad Mateo, miles de viviendas siguen abandonadas y deteriorándose debido a que las autoridades no se han interesado en terminarlas.

Por dar un ejemplo, en el proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en Villanueva, Cortés, el IP reportó una inversión de 129.5 millones de lempiras y restan por ejecutarse 23.75 millones. Es de hacer notar que este es el único proyecto que no se ha detenido y la empresa ejecutora está invirtiendo sus propios recursos para terminar las 324 soluciones habitacionales contratadas y luego esperar el pago del gobierno.

De acuerdo con el IP, este proyecto actualmente se encuentra en proceso de verificación de incumplimiento y se podría proceder con las acciones legales en su contra, mientras las familias que viven a las orillas de los ríos de la zona, siguen esperando su casita. Donde la paciencia se agota lentamente entre la gente, como en un reloj de arena, es en Olanchito, Yoro, debido a que las autoridades no terminan los proyectos para los afectados de Eta y Iota.

Un ejemplo claro es el Anexo Tulipanes de Villanueva, Cortés, donde los niños van a recibir clases en una carpa, donde no tienen ni pupitres, por lo cual, los padres de familia necesitan ayuda de quienes les quieran colaborar.

El único proyecto que ha logrado avanzar en un 85% es el complejo de apartamentos de Villanueva, Cortés, donde el contratista ha determinado invertir de sus propios recursos y así ir entregando las viviendas a las familias necesitadas, informó una fuente al interior del Instituto de la Propiedad (IP).

Indicó que el objetivo de la empresa es terminarlo y después poder cobrar; eso ha permitido contar con 142 viviendas que ya están siendo ocupadas, además hay alrededor de 36 más ya listas para dárselas a las familias.

El proyecto consta de 342 casas.En Residencial Prados de Choloma no se les debe porque no han entregado las viviendas, mientras que en Olanchito los dos proyectos están detenidos porque no se les ha podido pagar, generando problemas de invasión y vandalismo, por lo cual se llamó a la Policía para que los desalojara.

Sobre el proyecto de Macuelizo, Santa Bárbara, refirió que ahí se asignaron las viviendas y las personas que las están ocupando ya son los dueños porque ya tienen las llaves, que se las entregó el padre Leopoldo Serrano.

Sobre Lomas del Diamante, ubicado en la Aldea Santa Rosa, al sur de la capital, indicó que ese proyecto estaría siendo trasladado a la Secretaría de la Presidencia, no obstante, en esa dependencia informaron que ellos no han tomado el control de esas obras.

La fuente afirmó que para poder retomar los proyectos lo único que se está esperando es que la Secretaría de Finanzas asigne los recursos al IP, ya que los fondos están condicionados para que se ejecuten estos proyectos de vivienda social.

Además, el traspaso ya se hizo de la UCP al IP y esta institución es la responsable en un cien por ciento en terminarlos, por lo cual se espera que se ejecuten en lo que resta de este año