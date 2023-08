“Creo que vamos aprobar la evaluación para ser elegibles a Cuenta del Milenio”

A pesar de que hace 14 años fue la última vez que Honduras accedió a los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio, hay optimismo en aprobar la evaluación en 2023 para optar a recursos hasta el próximo año.

El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) está a cargo de la Dirección de Gestión por Resultados y también funge como coordinador para que el país vuelva a ingresar a este programa de asistencia exterior de Estados Unidos.

Se trata de Marcio Sierra, quien explicó que “hemos hecho cálculos y creo que podemos llegar (a un convenio); ahorita ando en unas vueltas para ver si voy allá a Washington a hablar y mostrarles los avances del plan con todas las pruebas, pero sí creo que vamos a aprobar que quiere decir ser elegibles, que nos incluyan de nuevo para poder recibir fondos el siguiente año”.

El integrante del Gabinete Económico de Honduras habló del tema y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Qué avances reporta el gobierno para volver a acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio?

Hay dos temas importantes en esto, el año pasado fuimos a hablar y presentar en Nueva York un plan que nosotros estamos llevando a cabo de muchas medidas como por ejemplo la estrategia nacional de transparencia y anticorrupción que se hizo con Naciones Unidas, lo que es que todos los procesos de contrataciones pasen por la Oficina Normativa de Contrataciones, que se presenten informes trimestrales de todas las instituciones al Instituto de Acceso a la Información Pública, que todos los sueldos y salarios se publiquen, entonces todas esas cosas van abonando, pero esa es una parte que pueden hacer una evaluación de indicadores cuantificables y lo hacen organismos como Transparencia Internacional, Banco Mundial y otros.

La otra parte del indicador de corrupción es que hacen una encuesta que se la mandan a empresarios, banqueros, organizaciones no gubernamentales y en ella solicitan información también se analiza. Hay que pasar 20 indicadores, 10 que son obligatorios dentro de los que están Estado de Derecho y Derechos Democráticos, pero si no se pasa el de corrupción no se aprueba. Honduras tendría que llegar a 50% en un año, estábamos en 6%.

¿Considera que se podrá mejorar el indicador de corrupción a pesar de lo que se ha venido denunciando en los últimos meses?

La corrupción no va a poder llegar a cero, pero sí por lo menos en 2021 en el indicador de la Cuenta del Milenio fue de 6% y ahorita creo que vamos a llegar tal vez a 40% o 45%, ósea va a ser un salto increíble. Ellos le llaman 2024, pero evalúan el 2022 porque en este año están haciendo la evaluación de 2022, pero lo publican a finales de 2023 y le ponen 2024.

¿De qué va a depender la aprobación del convenio concretado entre el FMI y Honduras?

La aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional es un trámite; cuando ya los equipos técnicos, la misión vino, ellos llevaron y dan la opinión es como que esté aprobado, por eso sacaron el comunicado y tiene que haber la opinión del directorio, pero de allí ya está.

¿Cree que en estos tres años se hará uso del financiamiento disponible por $830 millones del Fondo Monetario Internacional?

No, eso es nada. El otro año van a empezar construcciones de represas, van a iniciarse la construcción del tren interoceánico, construcción de carreteras nuevas, ya están los diseños; hay una gran cantidad de cosas que requieren una gran cantidad de dinero. A nosotros nos ha tocado una transición sumamente difícil, si venimos, entramos y decimos vamos a seguir haciendo las cosas como están nosotros les ejecutamos el proyecto en ocho meses, pero el punto no es ese, sino cómo se hacen las compras de una manera ordenada, que no se roben el dinero.