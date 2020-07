“Se tiene que trabajar en una reforma fiscal”: Jesús Canahuati

SAN PEDRO SULA.

Una reforma fiscal y programas de acceso a créditos son claves para impulsar el despegue de la economía en el país ahora que San Pedro Sula y Tegucigalpa retornaron a la fase uno, considera el empresario del sector textil Jesús Canahuati.

Aunque las cifras por la crisis sanitaria son desalentadoras, la empresa privada confía en una recuperación, pero para esto se requieren incentivos gubernamentales que aumenten las inversiones y generen empleo.

“Estamos hablando de una reducción del 29% de impuestos, estamos hablando de una caída de 9% del producto interno bruto, en realidad son cifras alarmantes”, explicó.

169,000 Empleos genera el sector maquilador en Honduras. Anualmente abren unas 10,000 nuevas plazas.





“Lo que podemos esperar arrancando de inmediato la economía es que ese 9-10% que llevamos de negativo del producto interno bruto, si hacemos cosas, si tomamos medidas elocuentes, agresivas, pensando afuera de la caja y con pelota adelantada, podemos tener un septiembre, un octubre, un noviembre y un diciembre positivo para reducir ese impacto a 5% negativo al final del año”, analizó Jesús Canahuati.

Explicó la importancia de que municipios como San Pedro Sula y Tegucigalpa retornen a la fase uno, debido a que la débil economía del país ya no soportaba más pérdidas. “Las familias hondureñas están siendo gravemente afectadas por el desempleo”, dijo.

Tenemos que trabajar juntos con el Gobierno en medidas para resolver la situación de país. Jesús Canahuati, empresario

Canahuati detalló que ahora es urgente que el Gobierno facilite créditos a los emprendedores y a los micros, pequeños y medianos empresarios ya establecidos que por la crisis han estado en riesgo de cierre.

“El 70% de las empresas son micros y pequeñas empresas, tenemos que facilitar créditos de inmediato para que construyan sus empresas, se tienen que dar ideas para que puedan hacerle frente a sus obligaciones con sus empleados, con sus acreedores, eso tiene que ser vital, porque el 70% del motor del país está en esta área”.

Reforma fiscal

Una tarea pendiente es la reforma fiscal, debido a que las condiciones de las empresas han cambiado y no se puede esperar que su contribución sea la misma que antes de la pandemia.

“Se tiene que trabajar en una reforma acorde a la realidad que nos ha dejado la pandemia, no podemos pensar que se pueden pagar los mismos tributos o que se puede pagar activo neto de la misma forma como se ha venido pagando anteriormente, porque las condiciones han sido nefastas para las empresas.

No ha habido reformas fiscales aparte de prolongar los pagos, adicional de eso no ha habido reformas fiscales; mire, todavía está pendiente una reforma integral fiscal, un replanteamiento del presupuesto de la república, porque lógicamente el presupuesto no puede ejercerse conforme fue aprobado el año pasado, tiene que haber un presupuesto completamente nuevo”, enfatizó.

La recaudación tributaria ha caído entre enero y junio de este año en un 27.8%, que significan 15,553 millones de lempiras debido al impacto económico de la pandemia. Las autoridades han reconocido que el impacto de la crisis sanitaria en la economía ha afectado los empleos, las empresas y toda la vida económica, lo que tiene una fuerte repercusión en la recaudación tributaria.

Canahuati aseguró que están listos y trabajarán muy fuerte para recuperar empleos, pero es vital la flexibilidad fiscal.

“Ya a nosotros los empresarios nos toca dinamizar la economía y para eso el Estado lo que tiene que ser es un facilitador, que quite todas las trabas que impiden que un negocio se pueda llevar a cabo, que quite toda la tramitología engorrosa que hay para abrir un negocio, entiendo que hay muchas iniciativas de Gobierno electrónico, que las agilicen al máximo; tenemos que empezar a ver de qué manera la digitalización nos ayuda a expandir la educación a nivel nacional”, apuntó.

Recuperación

Estimó que para finales de agosto la industria de la maquila podría estar en un 70% de su producción, en septiembre en un 80% y en noviembre en un 90% al mismo tiempo que trabajan en un plan de recuperación para 2021.

Añadió que la empresa privada entre Tegucigalpa y la zona norte han invertido más de 350 millones de lempiras en diferentes acciones, principalmente orientadas a fortalecer los triajes y comprar medicamentos e insumos médicos.

“Eso no incluye también, por ejemplo, lo que ha hecho la industria maquiladora en la venta de productos de protección personal para el sistema médico, eso es aparte, estas son inversiones en efectivo que se han hecho directas”, sostuvo el empresario.