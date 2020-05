Bancos darán préstamos a mipymes sin hipotecar bienes

SAN PEDRO SULA.

A partir del lunes próximo, más de 50,000 micros, pequeños y medianos empresarios, que han estado presionados por la parálisis económica, podrán solicitar ante cualquier institución bancaria préstamos para reactivar sus operaciones sin tener que hipotecar bienes.

El Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) firmaron ayer un contrato con el cual crean el fideicomiso del Fondo de Garantía para la Reactivación de la Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa) que desempeñará el papel de aval a los créditos que otorgarán los bancos a los emprendedores.

Para crear el fondo, el directorio del Banco Central de Honduras aprobó un aporte inicial al fondo de L2,500 millones que son financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de un crédito de 200 millones de dólares otorgados al Gobierno de Honduras.

$200 Millones con un financiamiento otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Gobierno crea el fondo de garantía.

“Le solicitamos al BCIE un financiamiento de $200 millones para aportar a este fondo de garantía, préstamo que muy diligente lo aprobaron y también aquí participó el soberano Congreso Nacional con una aprobación rápida. Esperamos poder hacer uso, transferirlo o acreditarlo a partir de mañana (hoy)”, anunció Wilfredo Cerrato, presidente del BCH, en una conferencia de prensa virtual en la cual participó Diario LA PRENSA.

El presidente de la máxima autoridad monetaria explicó que este fondo de garantía apoyará a las mipymes “ante la disminución de los ingresos por la pandemia (…) y para que sigan siendo sujetos de créditos para apoyo o para obtener financiamiento de capital de trabajo”.

10% Garantía del prestatario.El pequeño empresario que solicite un préstamo deberá presentar una garantía mínima de 10% del financiamiento.

Con la creación de este fondo de garantía, el BCH y Banhprovi reducen la incertidumbre y el riesgo que los bancos consideran al momento de concederle un financiamiento a un pequeño empresario.

Mayra Falk, presidenta ejecutiva de Banhprovi, aclaró que “no es un fondo que va a garantizar los préstamos de fondos propios de Banhprovi a través del segundo y primer piso (…)”.

“Nosotros como banco de desarrollo vamos a jugar el rol de ser el instrumento para emitir los certificados (…)”, dijo. “Nosotros más adelante daremos buenas noticias sobre fondos para capitales de inversión y transformación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es integral, esto es total. Estamos realmente comprometidos con el país, comprometidos con las mipymes”, dijo Falk.

“Este fondo es para que sigan siendo sujetos de créditos”:Wilfredo Cerrato,

presidente del BCH

Para cerrar el círculo de apoyo para este sector que aporta el 70% de los empleos del país, ambos funcionarios adelantaron que en los próximos días crearán un segundo fondo para financiar a empresas de mayor escala que adquieren productos y servicios de los emprendedores.

Para acceder a créditos respaldados por este fondo, los pequeños empresarios tendrán que tener una calificación positiva en la central de riesgo y respaldar el 10% del crédito con una garantía.

Quienes no gocen de una calificación crediticia positiva por no honrar las deudas pueden recurrir al financiamiento solidario que otorga Banhprovi. Hasta la fecha, esa entidad ha apoyado a unos 100,000 microempresas que están en mora y no son sujetos de crédito en el sistema financiero.

“Más adelante daremos buenas noticias sobre otros fondos”: Mayra Falk,presidenta de Banhprovi

En la conferencia, partiendo de información proveída por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), los funcionarios expusieron que de cada 10 personas que tienen préstamos, 9 gozan de una calificación positiva, de 1 y 2, es decir, pagan los préstamos y solamente 1, se encuentra en categoría 3 o 4 por no cumplir con sus compromisos financieros.

“Si usted necesita L100,000 para reactivar su empresa, para capital de trabajo y mantener empleo, pagar alquiler. Usted va donde el intermediario (banco) con el cual usted ha trabajado y le dice: vengo porque hay un fondo de garantía y yo necesito que me dé un préstamo para capital de trabajo a cuatro años plazo. El banco le va a decir: yo le presto porque el BCH colocó en Banhprovi un dinero que va a servir de garantía, en vez de que usted me ponga su casa, refrigerador, carro… aquí hay un fondo de garantía.. usted no tiene que presentar garantía, solo un 10%”, explicó Falk.

Ayer, el presidente Juan Orlando Hernández juramentó a Marco Midence, como nuevo ministro del Gobierno Virtual.

Falk dijo que el prestatario debe respaldar el 10% de la deuda “porque tiene que haber un compromiso de la persona (…)”. “Tampoco es que vamos decirle sin ningún requisito usted va acceder a crédito”, advirtió.

La aprobación del fondo es parte de la estrategia que el Gobierno desarrolla para evitar la quiebra de la pequeña empresa y lograr la reactivación mediante nuevas formas de realizar negocios en el país.

El presidente Juan Orlando Hernández, con los miembros de la Mesa Mipyme creada a raíz del COVID-19, presentó ayer plataformas digitales a través de las cuales los pequeños empresarios pueden realizar trámites y vender productos sin tener que pagar por esos servicios.

Luis Colindres, director del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), anunció que del 15 al 19 de junio los pequeños empresarios podrán participar en la primera feria comercial virtual Honduras consume local por medio de emprendeguia.senprende.hn.

En esta plataforma, los pequeños empresarios no solo tendrán un quiosco virtual para exhibir sus productos, podrán entrar en contacto con compradores a quienes podrán vender mediante transacciones electrónicas.

Apoyo

Marco Midence, juramentado ayer por el presidente Hernández como nuevo ministro del Gobierno Virtual, también anunció que lanzarán una aplicación para que los hondureños puedan crear una empresa en 30 minutos y luego entrar en la plataforma promovida por Senprende (hecha con la tecnología de kolau) para vender sus productos.

“Con las plataformas de comercio electrónico que el Gobierno y Senprende ofreció con la plataforma kolau, usted puede abrir, desde su teléfono, su propio canal. Lo que antes implicaba una oficina o un comercio en físico, usted lo tiene a la punta de sus dedos (...)”, dijo.

El Gobierno, además, ha comenzado a promover el uso de las billeteras electrónicas y transferencias condicionadas para promover el comercio electrónico.

Claves de la reactivación:

1 El Gobierno estableció una mesa. La mesa de la micro, pequeña y mediana empresa está compuesta por miembros del Gobierno y el sector privado. Ambos definen la estrategia para reactivar este sector que genera el 70% de los empleos del país.

2 Busca fuentes de financiamiento.El Gobierno, para evitar el cierre de estas unidades de producción y servicio, buscó ayuda financiera en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Con parte de un préstamo obtenido, creó el fondo de inversión.