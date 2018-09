Puerto Cortés se convierte en el centro logístico de Centroamérica

Puerto Cortés, Honduras.



La primera etapa de modernización de Puerto Cortés ya es una realidad y coloca a Honduras como el centro logístico de Centroamérica.



Ayer, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, junto con las autoridades de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) inauguraron el muelle 6 de Puerto Cortés.



Al evento asistieron autoridades de la International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), empresarios, clientes y autoridades municipales.



Más de 140 millones de dólares (L3,360 millones) se invirtieron para la construcción del muelle, la compra de las dos grúas Super Post Panamax, las más grandes de la región, y un dragado de 14 metros que permitirá recibir buques de gran envergadura.

Un trabajador de la OPC observa el muelle 6 con las grúas Super Post Panamax.

Sumado a 100 millones de dólares (L2,400 millones) que fueron destinados para la recuperación de áreas de acopio, equipamiento en general y obras de calidad ambiental que apuntan a la conservación y una relación más sana y responsable.



Con el inicio de operaciones del muelle 6, las autoridades de la OPC indicaron que la capacidad operativa de la terminal aumentará en un 50%, además de contar con una capacidad de 1.4 millones de movimientos de descarga anuales.



Hernández dijo que este será un hecho que va a marcar un antes y un después en la historia del país, ya que Puerto Cortés se ha convertido en el puerto referente de toda la región.



El mandatario señaló que la eficiencia con la que se está manejando el puerto no tiene precedentes, pero que esto tiene que complementarse con el desarrollo de las carreteras del país, ya que se está apostando a ser el centro logístico de la región.

El presidente Juan Orlando Hernández destacó que la infraestructura es de primer mundo.

“Contamos con una empresa con la voluntad y el deseo de traer tecnología de punta, de saber reconocer el potencial que tiene el país y Puerto Cortés”, dijo refiriéndose a la OPC.



El Presidente también manifestó que el sistema logístico no solo es para Honduras, por eso han impulsado la unión aduanera con Guatemala y El Salvador.



“Como país estamos viviendo un momento en el que vemos los sueños tangibles, la modernización de Puerto Cortés y el inicio de operaciones de este muelle es muestra de ello. Estas obras nos llenan de orgullo, nos traen progreso y nos generan más empleo; le estamos apostando a ser el centro logístico de las Américas” dijo el Presidente.



Mariano Turnes, gerente general de OPC, destacó que con el inicio de operaciones del nuevo muelle están mejorando las eficiencias y que esto apunta para apoyar a los usuarios y clientes del puerto, pero sobre todo trasladar esas eficiencias a los importadores y exportadores para promover mayores volúmenes de carga.

Autoridades del gobierno de Honduras y de la OPC presidieron el evento.

Turnes explicó que OPC es un proyecto regional y que el éxito de operaciones de Puerto Cortés está conectado al progreso social y por eso fomenta el desarrollo de toda la cadena de producción generando beneficios a los clientes, proveedores y la comunidad.



Allan Ramos, alcalde de Puerto Cortés, definió la modernización de Puerto Cortés, como “un sueño hecho realidad”.



Ramos contó que desde 1990 se hablaba de modernizar el puerto, pero que pasaba el tiempo y no sucedía nada, “Puerto Cortés seguía siendo la capital portuaria, pero no tenía el modernismo que demandaban los nuevos tiempos y ver finalizar la primera etapa los llena de mucha satisfacción y de mucha alegría”, dijo Ramos.



El alcalde expresó que el 80% de la economía de la ciudad es por el puerto y que antes de sufrir por el deterioro de las instalaciones tuvieron que tomar decisiones que al inicio no fueron apoyadas, pero que ahora se están viendo los frutos.





Además agregó que la competitividad y el desarrollo económico van de la mano para generar empleos y oportunidades, que es lo que más demanda la población, e hizo un llamado al Presidente para empezar a trabajar en la modernización de la estructura vial debido a que si no se hacen cambios al momento de llegar a la conectividad terrestre no van a tener las respuestas.



Antonio Cruz, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés, dijo que Honduras sigue adelante y que la visión de que Puerto Cortés sea un centro logístico está cerca.



Las autoridades de la OPC tienen previsto iniciar la segunda etapa de modernización de Puerto Cortés en 2022. Se planea inaugurar 200 metros más de muelle, además de traer 4 grúas Super Post Panamax.



La inversión para la segunda fase será de unos 80 millones de dólares (L1,290 millones).



Cuando esas obras culminen, la terminal contará con 15.5 metros de profundidad en el muelle y la capacidad será de 1.9 millones de movimientos anuales.