Yankel Rosenthal se confiesa: El cambio que pide en Marathón y Honduras

Diario LA PRENSA se acercó con el exjerarca, que dio sus valoraciones sobre la actualidad que vive el Marathón en la Liga Nacional de Honduras.

Rosenthal también tuvo tiempo para responder preguntas sobre la Selección de Honduras, quien está pasando por un enorme bache en los últimos años. ¿Se debe ir Diego Vázquez?

- CHARLA CON DIARIO LA PRENSA-

Nombrado presidente vitalicio del Marathón, ¿qué le ha dejado esta Asamblea General?

El orgullo de haber sido nombrado presidente vitalicio. En mi caso he sido Marathón y he apoyado en lo que he podido. Y que te reconozcan en vida siempre da gusto. Seguiremos dando lo que podamos por Marathón y hemos estado de cerca con la junta directiva que sea para mostrar nuestro apoyo y conocimiento.

Años de esfuerzo, de esmero, ¿este es un premio a lo que se hizo por muchos años?

Creo que se está reconociendo que hubo muchos logros por un Marathón que lideramos fue triunfador tanto nacional como internacionalmente, estuvimos en 12 finales, no todas las ganábamos, pero estábamos en todas, es casi un récord en Honduras. Y eso debió a grandes esfuerzos. Somos contados los presidentes que hemos logrado campeonatos, pero cada vez la afición quiere campeonatos. Ahorita estamos sedientos de un campeonato. En la parte administrativa Orinson Amaya ya está entre esos selectos campeones, creo que somos cuatro, pero ya ocupamos otro campeonato. Antes de la Asamblea hablamos y comentamos que tenemos que hacer cosas diferentes.

Logros de estructuración de la nueva sede

Todavía no conozco, pero voy a ir en esta semana y ya lo vi en video. Es suficientemente costoso el trabajo de presidir un equipo deportivo, así como liderar la parte de la infraestructura y que bien que Orinson Amaya lo ha hecho. Lo felicitamos por eso.