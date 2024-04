Xavi no perdona y señala al culpable de la eliminación del Barcelona

“Nos vamos contrariados, enrabietados porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Cuando jugamos once contra once, creo que estábamos bien situados en defensa. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada”, dijo tras el partido.

Y aseguró: “Fue demasiado pitar roja en aquella jugada. No es bueno para el fútbol quedarse con diez futbolistas y ahí hay otro partido”.

El entrenador del Barcelona, que acabó expulsado por protestar, consideró que fue “una pena que el trabajo de toda una temporada se termine” por una decisión arbitral.

“A mí me gusta jugar once contra once todos los minutos. Sabemos que hay expulsiones el fútbol, pero esta es innecesaria”, apostilló el preparador egarense, quien tras el encuentro se dirigió al colegiado Istvan Kovacs para decirle que estuvo “muy mal” y que su actuación fue “un desastre”.

Tras la expulsión, reconoció Xavi que dudó si cambiar a Pedro o a Lamine Yamal, autor de la asistencia del primer gol de Raphinha, pero defendió su decisión de sustituir al canterano.

“Hemos dudado porque Pedri también sale de una lesión, pero queríamos algo de control, con patas arriba teníamos a Raphinha, Lewandowski y a Cancelo, pero hemos cambiado a Lamine, que estaba bien. Por mucho que hablemos, la jugada marca la eliminatoria”, zanjó.