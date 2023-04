Wilmer Velásquez: seguir en el fútbol y ¿la política manchó su imagen?

-LA ENTREVISTA CON WILMER VELÁSQUEZ-

¿Qué ha sido de Wilmer Velásquez fuera de los reflectores?

Ahora pasamos más en familia gracias a Dios disfrutando más de todo lo que el señor nos ha dado y tratando de prepararnos día a día en varios aspectos de nuestra vida, en especial en cosas del reino que es lo primordial para el ser humano.

¿Cree que volveremos a tener otro ‘Matador’ en el fútbol hondureño?

Ojalá, pienso que la Selección de Honduras los necesita máximo ahora que solo hay pocos como Jerry Bengtson que se mantiene, por ahí vienen otros, pero Dios primero que pueda salir muchos porque sería muy beneficioso.

¿Ha querido seguir en el fútbol desde otra faceta?

Sí, me llama mucho la atención la parte administrativa como lo es una dirección deportiva. Nos hemos estado preparando en esa área y tal vez se da más adelante. Sin embargo, también me estoy preparando como entrenador porque hay que tener conocimiento, en unas semanas estaré sacando una licencia B de entrenador profesional.

¿Nunca pasó por su cabeza ser entrenador de Olimpia?

Lo he dicho siempre, aún cuando estaba activo, no deseo entrenar, lo que si me gusta es la cuestión de las bases porque trabajando en eso creo que podemos mejorar en categorías mayores.