  1. Inicio
  2. · Deportes

Inicia con éxito torneo de fútbol colegial en La Lima

El torneo reúne a un total de 24 clubes y la gran final se jugará en el Estadio Luis Girón del Parillas One.

Inicia con éxito torneo de fútbol colegial en La Lima

El torneo se desarrolla en 4 grupos de 6 equipos, y solo el primer lugar de cada grupo avanzará a las semifinales.
La Lima, Honduras.

Este miércoles arrancó el esperado torneo juvenil organizado por la ONG US HN, que busca fomentar el deporte entre los jóvenes hondureños y buscar nuevos talentos para generaciones futuras.

Este evento, que reunirá a 24 equipos, cuenta con la participación de 18 selecciones, una por cada departamento del país, y 6 equipos invitados de la región. Entre los equipos invitados se encuentran los campeones y subcampeones de la edición anterior.

Tiktokers de Honduras vs El Salvador: Políticos hacen curiosas peticiones

El torneo se desarrolla en 4 grupos de 6 equipos, y solo el primer lugar de cada grupo avanzará a las semifinales. Como dato importante: la gran final se jugará en el Estadio Luis Girón del Parrillas One, ya que el Estadio Humberto Micheletti se encuentra deshabilitado debido a problemas de remodelación.

US HN, una organización sin fines de lucro, está llevando a cabo este torneo con el objetivo de apoyar a la juventud hondureña, ofreciendo una forma llamativa para el desarrollo de nuevos talentos y promoviendo la importancia del deporte en las comunidades.

Entre los jugadores que han pasado por torneos anteriores se destacan nombres como Mike Arana, goleador de una edición pasada y actual jugador del Real España, y Yoshua Palacios, quien también forma parte de La Máquina.

En cuanto a los colegios participantes, algunos de los más destacados incluyen el Siblings Christian School de Francisco Morazán, el Instituto Polivalente Marcelino Ponce Martínez de Atlántida, el Instituto Departamental Álvaro Contreras de Copán, y el Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejía de La Paz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias