Técnico de Cuba cuenta que tres jugadores de Honduras lo sorprendieron

Estamos preparados que iba ser muy fuerte, era un equipo que tenía que ganar obligatoriamente, la calidad de los jugadores inmensa, el estadio como estaba. Nosotros teníamos jugadores demasiados jóvenes, sin experiencia en este tipo de nivel, veníamos preparados, queríamos, pero nuestros dos errores eran nuestros, la inexperiencia y dos goles no es fácil remontarlos.

¿Pesó el ambiente del Nacional?

Claro que sí, son jugadores que no tienen experiencias y son amateurs. El lateral izquierdo de nosotros es amateur, no está en ningún club, le pesó.

¿El resultado es el reflejo de lo que sucedió en la cancha?

No tanto, porque al final son dos errores nuestros, no hubo esa claridad, ese penalti hay que ver si fue penal tan claro, pero no creo que haya sido para cuatro goles, pero fueron los que cayeron.