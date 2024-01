Rony Martínez repasa su carrera y revela el sueño por cumplir

Este delantero, ex del Olimpia y Real España , nació en el Sabá de la Liga de Ascenso pero fue en el Real Sociedad en el que ha fuerza de goles se afianzó y logró la fama.

La historia y el presente del Real Sociedad de Tocoa no están completos si en ello no se menciona a Rony Martínez .

Añadió que es muy positivo arrancar jugando de local, pero se tiene que ir pensando sumar desde el inicio porque el campeonato no será nada fácil, pues varios clubes ponen todo para evitar el descenso y otros para ser campeón.

En relación a su sentir por formar parte de la lista de los goleadores centenarios, expresó:”yo me siento muy feliz y orgulloso por eso, me motiva a seguir trabajando para buscar nuevos objetivos y nuevas metas”.

¿Cuál es el objetivo del Real Sociedad el próximo campeonato?, “Está claro que superar lo del torneo pasado que logramos ingresar a la liguilla, siempre hay que aspirar a algo más. Este equipo ahora tiene la meta de avanzar a semifinales y porqué no a la final, este club nació para eso, en su momento lo demostramos, acostumbramos a nuestra afición a disputar finales, esta vez no será la excepción”.

“Tuve la oportunidad en esos dos equipos, por mi capacidad y mi cuota goleadora se esperaba más de mí. En Olimpia convertí 10 goles y en el Real España 14 , pero no ajustaron, ambos equipos necesitaban más en ese momento. Es complicado, soy un goleador y generé muchas expectativas pero no se pudo a pesar que luché y lo intenté. Pero de eso ya le di vuelta a la página y vivo mi presente aquí”.

Al consultarlo del porqué su paso por los grandes Olimpia y Real España no fue tan exitoso como en el Real Sociedad, comentó.

“ Fue muy frustrante disputar todas esas finales y perderlas, teníamos un gran equipo pero el fútbol es así, sin embargo da revanchas y esta vez si nos comprometemos todo y tomamos el mismo rumbo lo lograremos. Fue triste tener cuatro finales y no ganar, pero aquí seguimos y repito, la revancha llegará”.

El goleador, quien también tuvo un paso por el Boading Yingli Yitong FC de la segunda división de China, fue tomado en cuenta para la Selección Nacional en la era del técnico colombiano Luis Suárez.

“En la Selección también se me dio la oportunidad y yo siento que la aproveché, lo que pasa que tampoco era fácil porque había mucha competencia de buenos jugadores en el ataque. Pero la verdad que yo estoy tranquilo, me siento un jugador realizado, en los equipos que he estado di todo de mí. Tengo incluso para darle mucho más a mi equipo Real Sociedad”, concluyó.