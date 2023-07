Roger Rojas habla sobre si volverá al fútbol y revela detalles de su salud

"Muy bien gracias a Dios, la verdad que mi salud ha ido mejorando, le decía antes de la entrevista que aquí en Costa Rica la salud es muy buena, he tenido muchos ángeles, me han ayudado muchísimo los que me están viendo, los doctores, las enfermeras, todo el personal. En el hospital médico han sido muy amables conmigo y también aquí en Puntarenas y eso me ha ayudado mucho", comenzó diciendo Roger Rojas.

A Rojas le preguntaron si tenía esperanzas de volver a jugar de manera profesional y resaltó que no pierde la fe.

"Tengo mucha fe que el otro año, tengo mi fe intacta que el otro año me pongo mis tacos y vuelvo a jugar", expresó.

"Yo le digo a mi hijo que voy a volver a jugar, yo tengo guardado mis tacos, no me los he vuelto a poner y lo haré hasta que me digan 'ya podés Roger'. Ahí están guardados, esa es mi fe", agregó.

El catracho, exjugador del Olimpia, recordó cómo se dieron las cosas sobre su salud, dejando claro que Dios lo estaba cuidando de algo mucho peor.

"Yo soy muy creyente y me pongo a pensar. Jugaba, no jugaba, que los papeles y que más días, más días y era Dios que me estaba diciendo 'no podés jugar ahorita'. A veces uno quiere forzar las cosas y ese fue el mensaje y la enseñanza que me dejó mi Dios, las cosas no hay que forzarlas y era porque me estaba cuidando de algo, que podía ser peor, por eso Dios es maravilloso con uno", explicó Roger

"En este proceso que yo estoy atravesando, uno se da cuenta que tienes que aceptar las cosas que Dios le pone porque hay una razón, un por qué. Yo estaba forzando jugar, jugar y jugar, pero Dios me estaba protegiendo y decía no, no, no. Al final Dios es tan perfecto y no se equivoca, todo lo que pasa es para bien", dijo.

"La idea mía era tratar de hacer un buen torneo con Puntarenas, intentar levantar ese perfil y no, no era ese el plan, era otro", confesó.