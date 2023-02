Roger Rojas recibe emotivo homenaje en Costa Rica y rompe a llorar

Bajo ese contexto, Puntarenas armó una linda fiesta en su recinto, donde le obsequiaron una placa y el saque del partido. No obstante, Roger Rojas rompió en llanto al momento de agradecer a la afición.

“Gracias a Puntarenas y a mi querida Liga Deportiva Alajuelense”, dijo Roger Rojas que segundos después se le entrecortó la voz, mientras la afición lo ovacionaba desde las graderías.

En el instante que Rojas se detuvo, la afición del Puntarenas empezó a ovacionar su nombre como mensaje de apoyo al hondureño: “Y dale, dale, Ro-Ro, oh, oh, oh... Y dale, dale Ro-Ro”.

El ex Olimpia también agradeció a su familia, quien le ha brindado todo el apoyo necesario desde que se retiró del fútbol por problemas de salud.