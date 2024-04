Roger Espinoza reaparece jugando con impensado equipo

Sin embargo, este miércoles sorprendió la noticia que el bimundialista catracho regresó a la actividad en un partido de la US Cup , torneo copero del fútbol de los Estados Unidos.

El 27 de noviembre del 2023, Roger Espinoza disputó su último partido con el Kansas City, de donde se marchó como leyenda. Con una edad cercana al retiro, se especuló su posible llegada al fútbol de Honduras, pues nunca antes jugó en algún equipo de este país.

Tras su salida del Kansas, ‘El Chino’ dejó la puerta abierta para su fichar en la liga hondureña. “Siempre lo he pensado, pero no sé, hay que saber cuando parar, yo me siento bien. Tengo un cariño por la gente hondureña, en Puerto Cortés donde crecí, nunca le puedo cerrar las puertas a nada, comentó.