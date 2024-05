Figura del Real Madrid sorprende y señala al equipo que los supera

Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, reconoció en la semana que sembró por primera vez dudas sobre su futuro con la llegada al club de Kylian Mbappé y su compatriota Endrick, que el Manchester City “es el mejor equipo del mundo, el que juega mejor”.

“Creo que el rival más difícil ya se fue pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil ahora ganar la final. Con el Bayern fue muy difícil y con el Borussia va a ser muy difícil también”, auguró.

“Tengo contrato aquí pero los años que he estado fueron un placer para mí”, dijo alimentando rumores que hasta ahora nunca había dado cabida.

“Creo que para muchos madridistas también fue el día más feliz de su vida. Siempre digo que no sé explicar lo que pasó, no tengo ninguna explicación, solo sentí que fue algo muy especial”, reconoció en una entrevista con la Revista GQ.

“Del uno al diez, mi ilusión por ganar esta Champions es mil. Se dice que el Real Madrid nunca pierde finales y espero que sea así otra vez. Siempre le he visto ganar todas las finales y espero que siga”, aseguró Rodrygo que piensa que el duelo ante el Dortmund está “al 50-50” por mucho que para todos “por ser el Madrid siempre” se lñe califique de favorito.

Una de las claves del éxito de un Real Madrid que está marcando una época, es la ambición de los veteranos, como resaltó el delantero brasileño.

“He ganado una Champions y estoy muy contento pero quiero más, quiero muchas más. Los compañeros más veteranos están locos. Nacho, Modric, Carvajal... Llevan muchísimos años y siguen queriendo ganar como el primer día”, destacó.

“Tenemos esa sensación de que nos están dando el relevo. Bueno, lo sentimos y ellos además nos lo dicen. Creo que nos están preparando, pero al mismo tiempo ya somos parte de esa leyenda también. El Real Madrid es un club legendario, con todo lo que ha conquistado, y creo que está llegando nuestra hora de asumir el protagonismo”, valoró.

Uno de los pesos pesados del vestuario, el alemán Toni Kroos, disputará su último partido con el Real Madrid en Wembley. “Estamos todos muy tristes en el vestuario. Va a dejar el fútbol y no lo vamos a ver jugar más. Es una noticia triste, pero también alegre, por todo lo que hemos disfrutado con él”, aseguró.

Por último, puso en valore la figura del técnico italiano Carlo Ancelotti. “Es quien gestiona el vestuario y lo que pasa en el campo. Es el número uno en eso. Ha sacado lo mejor de mí. Siempre me intenta ayudar, habla conmigo, me dice lo que tengo que mejorar. Y eso me viene muy bien. Desde que llegó, creo que soy otro jugador”.