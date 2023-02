‘Tato’ García revela: Su nueva vida y cómo es dirigir en Segunda

Es muy difícil, son 32 equipos y solo asciende uno, me parecía que tendría que haber más equipos en Primera División, sin lugar a dudas, sé que se está buscando la vuelta. Tendría que haber dos ascensos y descensos. El trabajo nuestro en Independiente abarca mucho más que solo ascender, hay un trabajo social que se está construyendo con la gente del pueblo. Que vamos a pelear igual a igual no hay dudas. El proyecto es un todo, el cual inició desde que empezamos a cambiar un montón de cosas dentro que pasaban dentro del club que se ve feo que lo diga yo.

Más allá de las condiciones económicas, lo primero que pedimos fue seriedad, porque a mí lo que me interesa es el proyecto. Parte de la venida a Honduras es porque hay otros proyectos fuera del fútbol profesional, estamos en reuniones para dar el puntillazo final y poder arrancar una academia de fútbol, la será primera en Siguatepeque, y así pondremos más en otras ciudades, no descarto San Pedro Sula donde tengo muchos amigos.

¿Diferencias entre la segunda de Uruguay y Honduras?

La diferencia que noto entre Honduras y toda Sudamérica es la preparación que tienen desde niños. Las bases. Los dirigentes tenemos que apuntar a mejorar desde abajo, de allí viene el inicio de mi academia. Aquí hay que cambiar hábitos que tienen desde niños. Hay que guiarlos. Ya luego se quejan por qué Honduras no compite en los Mundiales, donde si falla un gol o llega tarde a un cierre les caen encima por lo aficionado, pero hay un detrás grande que el futbolista hondureño corre con desventaja y es una realidad. La gran falencia del fútbol hondureño son las fuerzas básicas, apunto a eso, hacer un torneo más competitivo porque chicos de otros lugares te sacan 200 partidos de diferencia desde los 12 a 17 años.

¿Cuántos partidos juega en el año un chico Sub-17 en Honduras? Porque a veces los chicos de San Pedro Sula tienen que ir a jugar a Juticalpa y no viajan porque tienen que pagar pasaje y pierden los puntos, yo lo viví en Real España y Marathón. Y pasa del otro lado, Real Sociedad prefería perder los puntos que viajar a San Pedro”.

¿Se gana mejor económicamente en Honduras que Uruguay?

Sí. No es ningún secreto, nosotros ganamos bastante más en Honduras que en Uruguay. No es un retroceso venir aquí, el proyecto en Siguatepeque no pasa por lo económico.

¿Culturalmente, cómo describiría al futbolista hondureño?

Que le faltan un montón de cosas. Volvemos a un tema que es difícil hablarlo. Vos me decís culturalmente, ¿y cuántos de estos chicos estudiaron? Hay que partir siempre de las bases, podemos hablar de muchas cosas y llegaremos a la misma conclusión. Capaz yo quiero que un chico del Independiente estudie, pero no puede porque tiene que ir a juntar leña con los papás porque sino no come. Yo defiendo a muerte al futbolista hondureño porque sé que no ha tenido las oportunidades de otros futbolistas en el mundo, hasta de cerca como México, Costa Rica y Estados Unidos. La pelea muchísimo, porque aparte se brinda al trabajo.

Entre hábitos a cambiar, el tema de la alimentación es fundamental. Yo hago un entrenamiento a las 8:00 am y el 90% de los jugadores no desayunan, eso pasa en cualquier lado, puedes hacer una encuesta de ello.

El futbolista hondureño muy rico de la parte física, sobre todo los del norte, el biotipo es espectacular. El futbolista hondureño tiene ventaja sobre un mexicano por su físico, hasta de los uruguayos.

Los hondureños entrenan muy bien, pero en el entrenamiento invisible fallan. La disciplina es otro tema que tienen que mejorar. No tolero que se tome el pelo y me mientan, que hablen a mis espaldas. El que no corre conmigo no juega.

Ya pasaron cinco años de aquel 30 de diciembre del 2017 en el que Real España logró su último título. ¿Cómo lo logró a pesar de las desventajas?

Lo hice con convencimiento, el equipo estaba muerto anímicamente y futbolísticamente, pero yo tenía un conocimiento grande del equipo porque ya había tenido pláticas con Elías Burbara. En el análisis teníamos que mejorar el equipo de atrás hacia adelante porque jugaba muy bien, pero les llegaban y convertían muy fácil.

¿Cómo cambiamos la parte anímica? Cuando yo llego al equipo los futbolistas tenían sanción en que se les había retenido una parte del salario, ya sea por bajo rendimiento u otro motivo. Lo primero que le dije al presidente era que debía devolverles el salario a los jugadores y desde ese momento le demostré a los muchachos que estaba comprometidos con ellos. Teníamos un plantel muy rico. También el país atravesaba por un momento político jodido y todo eso difícil nos unió.

La gente dice que fue suerte ese campeonato que ganó...

La gente que diga lo que quiera. Esto es muy cortito y chiquito, es a puro trabajo, pregúntale a los futbolistas si quieres saber cómo trabajo yo. Ser campeón no es fácil, si fuera solo suerte cuántas veces no hubiese sido campeón Hernán Medford, Carlos Restrepo, Ramiro Martínez, Potro Gutiérrez, Héctor Vargas... qué grande yo que tengo tanta suerte. Para ser campeón hay que trabajar mucho y nosotros lo hicimos.

¿Qué cree que ha pasado que Real España no ha vuelto a ser campeón?

Han llegado a dos finales, lo cual es importante porque no cualquiera llega, a lo mejor le falta un plus del que no puedo hablar porque no estoy dentro del club. Hay que estar adentro para saber por qué no se le está dando para ser campeón. Puede ser falta de trabajo, convencimiento, problemas internos... no puedo decir qué cambios deben hacer porque no estoy en el Real España, aunque todo el tiempo me llegan cosas (rumores).