Real Madrid tomará una radical decisión y leyenda se irá gratis a mitad de año

El Real Madrid ya ha empezado su planificación de cara a la próxima temporada y las noticias que llegan desde España pondrán tristes a los aficionados merengues: una leyenda se irá del club 12 años después y libre.

Según información de la Cadena SER, el mediocampista croata Luka Modric se marchará del Real Madrid al final de la presente temporada ya que no va a renovar su contrato que finaliza en junio de 2024.

La prensa española asegura que la directiva de la entidad blanca, comandada por Florentino Pérez, habría decidido no extender el vínculo del croata, por lo que se irá libre y deberá buscar un nuevo destino para continuar su exitosa carrera.

Modric ya sabría que no continuará, dice la Cadena Ser, y los minutos que está jugando esta temporada son principalmente como consecuencia de las lesiones que han sufrido futbolistas como Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

El croata ni tan siquiera ha calentado en los dos últimos encuentros de Liga, frente al Almería y la UD Las Palmas. Carlo Ancelotti lo justificó porque “es una leyenda y no le haré calentar si no va a salir, esto lo puedo hacer con Arda Güler, pero no con él”.

Por tanto, con la recuperación de los lesionados, el croata pasará a segundo plano. Algo que ya se ha visto con su ausencia sobre el terreno de juego los dos últimos compromisos. El entrenador italiano sí apostó por él para el duelo reprogramado de este jueves frente al Getafe. Lo colocó de titular en el Coliseum Alfonso Pérez, pensando en el próximo duelo liguero ante Atlético de Madrid.

“Luka Modric no va a renovar de ninguna manera. Está jugando más de lo que iba a jugar gracias a las lesiones de algunos jóvenes, que el Real Madrid considera que ya han dado el paso adelante. Modric sabe que está jugando algo más de lo que se esperaba, pero sabe que su papel empieza a ser secundario en esta plantilla”, indicó anoche el periodista Manu Carreño, en la Cadena SER.