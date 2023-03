Nuevo rey: Los imperdibles datos del clásico Barcelona - Real Madrid

Los hombres de Xavi Hernández afrontan el encuentro con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid , que no puede permitirse fallar ante su principal rival por la corona nacional.

Busquets no solo reina en el número de partidos, también es el futbolista que más triunfos consiguió en un clásico por delante de Paco Gento (21), Leo Messi y Gerard Piqué (19), Di Stéfano y Xavi (17).

En el reciente clásico de Copa del Rey, Sergio Busquets superó al argentino Leo Messi y a Sergio Ramos para convertirse en el jugador con más partidos en la historia del enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid. Hasta 46 clásicos, 43 de titular, 22 victorias (13 en el Santiago Bernabéu) y 16 derrotas. Los números de un referente que ya marcan un techo. Tiene una cuenta pendiente de saldar. Aún no ha marcado en ninguno.

El conjunto blanco está obligado a ganar por tercera visita consecutiva en el Camp Nou en LaLiga Santander, un registro que no logra desde 1965 con Miguel Muñoz al mando. En octubre de 2020 venció 1-3 con Zinedine Zidane como técnico y el último precedente, en octubre de 2021, 1-2 ya con Ancelotti.

A continuación te mostramos los interesantes datos que saber del clásico Barcelona vs Real Madrid:

Mira el clásico Real Madrid vs Barcelona con 1 mes de cortesía al contratar tu Servicio Residencial Tigo, y accede a este y todos los demás partidos de LaLiga española en ViX+ LaLiga con Tigo.

UN PARTIDO IMPOSIBLE PARA HAZARD

Desde la llegada del belga Eden Hazard al Real Madrid se han disputado diez clásicos oficiales y ha tenido cero minutos. Es el partido soñado por cualquier futbolista que en su caso se ha convertido en el partido imposible.

Las lesiones en las primeras ediciones y posteriormente no entrar en los planes de Zinedine Zidane ni Carlo Ancelotti para un encuentro siempre señalado en rojo en el calendario, dejan a Hazard con total ausencia de protagonismo. No parece que vaya a cambiarlo en el Camp Nou en una temporada en la que ha jugado tan solo 296 minutos, ha marcado un gol y ha dado una asistencia. No aparece desde el estreno en Copa del Rey del pasado 3 de enero.

EL PRIMER CLÁSICO LIGUERO DE XAVI EN EL CAMP NOU; EL CUARTO DE ANCELOTTI

Es un registro curioso. Xavi ya ha dirigido cinco clásicos al Barcelona, más uno amistoso, y ninguno fue en el Camp Nou. 498 días después de su llegada al banquillo azulgrana, se producirá su estreno en el Camp Nou. Hasta ahora dirigió dos en LaLiga en el Bernabéu, con triunfo 0-4 el curso pasado y derrota 3-1 en el actual, uno reciente en Copa del Rey con victoria, cayó en la prórroga de la semifinal de la Supercopa de España en 2022 y se regaló la revancha en la última final.

Será la cuarta visita al mando del Real Madrid de Carlo Ancelotti al Camp Nou, donde solo ganó en una ocasión en su carrera. No lo logró ni con AC Milan ni con el PSG. Como entrenador madridista cayó en su primera etapa por el mismo resultado los dos años que estuvo, 2-1, y tras su regreso, en 2021 firmó su primer triunfo, 1-2, con los goles de David Alaba y Lucas Vázquez.

EL BARCELONA, A POR EL CENTENARIO DE TRIUNFOS EN EL CLÁSICO

Es una rivalidad que se acerca a los 121 años de historia. El primer clásico se remonta al 13 de mayo de 1902, en un partido de la Copa de la Coronación. Ganó por 3-1 el conjunto azulgrana. El cuadro blanco venció el primer enfrentamiento en Liga, el 17 de febrero de 1929, por 1-2.

El total de enfrentamientos es de 252, con ligera ventaja madridista en triunfos, 101, por los 99 azulgranas. En caso de triunfo del equipo de Xavi será el cien en el historial.

En Liga han disputado 185 clásicos, con ventaja para el Real Madrid con 77 victorias por 25 empates y 73 triunfos del Barcelona.

UN 8-2, EL RESULTADO MÁS AMPLIO; UN 7-2 EL MAYOR TRIUNFO CULÉ

El 8-2 registrado en la décima jornada de la temporada 1934-35 es el clásico con más goles de diferencia en el triunfo en la historia del clásico. Fue en el Santiago Bernabéu y en favor del Real Madrid. En Barcelona, en Les Corts, se dio un 7-2 en septiembre de 1950, en el que es el mayor triunfo del conjunto azulgrana en la historia del enfrentamiento.