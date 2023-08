Real España hace oficial la salida del “Palomo” Rodríguez

La “recisión por mutuo acuerdo” del Palomo es consecuente a la temprana eliminación de la Máquina en la Copa Centroamericana de Concacaf, quedando afuera en fase de grupos tras perder sus primeros dos partidos.

“Este no fue el proyecto que me vendieron. Yo vine a dar una mano, no quieran vender otra cosa porque vine en un momento complicado. Yo qué sí si tengo el respaldo de la directiva, dependerá de ellos, yo creo que sí, pero los resultados mandan y uno está claro con eso. Estoy en en lugar que me encanta, pero con eso no alcanza”, reaccionó el técnico Rodríguez luego de perder el domingo en Comayagua.