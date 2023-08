Génesis derrota al Real España y deja tambaleando al ‘Palomo’ Rodríguez

Real España sigue penando, no hay fórmula para revertir la situación, o, mejor dicho, Julio ‘Palomo‘ Rodríguez no tiene la fórmula para hacerlo. Sumó un nuevo y duro revés en la Liga Nacional y el tren sampedrano no va para ninguna parte.

Un Génesis con 11 guerreros, guiados por un Roberto Moreira rejuvenecido, se plantó en el fangoso terreno de juego del estadio Carlos Miranda de Comayagua y se hizo respetar, 2-1.