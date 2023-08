‘Palomo‘ Rodríguez: “Me vendieron un proyecto y ahí es donde hay un desfase”

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador del Real España, Julio ‘Palomo‘ Rodríguez, sabe que su continuidad al frente del equipo está en juego luego de perder (2-1) en Comayagua contra el Génesis. Luego de la caída frente el recién ascendido, el ‘Palomo‘ compareció en la conferencia de prensa. Fue y le puso el pecho a las balas, no se escondió y respondió todo lo que le consultaron. El técnico sudamericano fue muy sincero al aducir que el proyecto que la directiva del Real España le dio no va acorde a lo hablado, aduce que hay un “desfasaje” en lo pedido y lo otorgado.

Defendió a los futbolistas y aseguró que tiene total apoyo de ellos, que de ser lo contrario, habría dado un paso al costado. Fue sincero también cuando dijo que el cariño que le tiene al equipo está por encima de ser o no el DT del club. LO QUE DIJO: Su opinión sobre el juego: “Buen partido para asistir,, con las condiciones del campo... en la previa era un partido muy duro y la idea era no subestimar al rival, era un equipo muy duro, creo que la cancha sinceramente no favoreció para el espectáculo, pero es un mal resultado para nosotros. No estuvimos finos a la hora de concretar” La cancha estaba mala: “Lo que trabajamos durante el poco tiempo que tenemos cuando jugamos seguido así, es pasar el Diriangén y pensar en Liga Nacional. El Génesis es un equipo muy solidario que corre mucho, la plaza de Comayagua es fuerte.

La cancha no es excusa porque fue mala para los dos. Lo que hicimos mal fue no buscar los caminos como cuando nos quedamos con un hombre más”. ¿Tiene el voto de confianza de la directiva? “Yo qué sé, no sé, dependerá de ellos, yo creo que sí, pero los resultados mandan y uno está claro con eso. Ellos saben que uno está para sumar. Yo sé que el voto de confianza de muchos lados está, pero que tomen la decisión que sea porque uno siempre va a querer tirar para, estoy en en lugar que me encanta, pero con eso no alcanza”.

Química futbolista-técnico “La química es la mejor. A veces los resultados opacan esa química, en el torneo pasado han querido generar un montón de cosas. Cuando los resultados se dan está todo bárbaro y cuando no se dan, no puedo hablar de falta de actitud porque lo intentaron por todos lados. Yo la verdad que al equipo lo veo esforzándose, pero a veces sencillamente no se da”. El mensaje en el mediotiempo: “Hubo un cambio de sistema. Hubo mejor intensidad, somos un equipo que siempre queremos tener la pelota, pero somos un equipo cuando la tenemos y otro cuando no la tenemos, y en eso tenemos que ser solidarios. No puede ser que cuatro o cinco quieran andar con pelota y cinco nada más corran”. Sus cambios en el 11 titular: “A veces no le encontras, tocas el tema, a veces no queres generar una psicosis, pero es una realidad, uno mira del segundo tiempo al primero y es un abismo en actitud, entonces parece que el ser humano siempre está deseando que le pasen las cosas para reaccionar y es un error que hemos tenido desde que arrancó esto, siempre recibimos goles para responder. Eso es una debilidad, es más de actitud y concentración. El otro día estaba viendo una nota de (Reinaldo) Rueda que hablaba de eso, que es lo más difícil entrenar en este futbol es la concentración y el enfoque”.